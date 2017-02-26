يعقوب شاهين: أنا ابن هذه الأرض.. أنا صوتكم الذي لا ينتهي

لندن – القدس العربي:

قال فنان العرب المبدع الفلسطيني الشاب يعقوب شاهين في أول تعليق له بعد فوزه باللقب في برنامج “آراب آيدول” إنه ابن فلسطين وفي صوته رائحة ترابها الندي، وأضاف مخاطباً الشعب الفلسطيني الصابر في الداخل والشتات: “أنا صوتكم الذي لا ينتهي”.

وعبر يعقوب عن سعادته بهذا الفوز، وقال عبر حسابه على “أنستغرام”، بحسب ما رصدت “القدس العربي” في اول تعليق له على الفوز: “الحمد لله، انا ابن هذه الارض ورائحة ترابها الندي ،انا ابن الحلم وصوتكم الذي لا ينتهي،أنتم اهلي، دفء قلبي، وعبق الياسمين في خطواتي، فرحكم ألحاني، دعمكم كلماتي وتصويتكم هويتي”.

وأضاف: “انا ابن فلسطين سأظل مقاوما لثقافتها ومدافعا عن تاريخها ومستقبلها وسأظل معكم، محبا لكم ومعاهدا الاصالة وتقديم ما يليق بأرض الميلاد ومسرى النبي، شكرًا لقلوبكم وفرحكم ومن هنا نبدأ”.

وتابع: “هي لحظة من اللحظات الي عمري ما راح انساها بحياتي.. لحظة تتويج تعبكم وتعبي بالفترة الي مرقنا فيها.. هذا اللقب الكم قبل ما يكون الي مبارك علينا”.