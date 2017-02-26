لماذا غضبت شيرين في الحلقة الأخيرة لـ”آراب آيدول”؟

لندن – القدس العربي

كشفت الفنانة المصرية المعروفة شيرين عبد الوهاب عن شيء واحد أغضبها وتسبب بمضايقتها في الحلقة الأخيرة من برنامج “آراب آيدول” في موسمه الرابع، وهو أنها لم تتمكن من توجيه الشكر لجمهورها.

وقالت شيرين في تغريدة على “تويتر”: “لكل جمهوري: انا الحاجة اللي ضايقتني في الحلقة أني مالحقتش أوجه لكم شكر خاص يا سندي يا كل حاجة ليا في الدنيا مقوياني بعد ربنا، يخليكوا ليا”.

يذكر أن الفنان الفلسطيني المبدع يعقوب شاهين حصل على لقب “محبوب العرب” للموسم الرابع بعد تغلبه على منافسيه ليصبح الفلسطيني الثاني الذي يحصل على هذا اللقب بعد محمد عساف.