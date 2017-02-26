مصادر سورية: عزل القائد العسكري للقوات الحكومية في حمص بعد تفجيرات أمس
دمشق - د ب أ – أقالت قيادة الجيش السوري قائدها العسكري في محافظة حمص، وذلك بعد ساعات من وقوع تفجيرات انتحارية استهدفت فرع الأمن العسكري وأمن الدولة في المدينة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصاً.
وقالت مصادر، واسعة الاطلاع وطلبت عدم الكشف عن اسمها، إن “قرارا صدر اليوم عن قيادة الجيش بإعفاء اللواء بركات بركات رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص من منصبه، دون أن يذكر بشكل صريح سبب الإعفاء.
وتحدثت المصادر عن صدور قرار آخر يقضي بتكليف اللواء محمد خضور بمهام رئيس اللجنة العسكرية في حمص.
واللواء محمد خضور سبق له أن شغل عدة مناصب قيادية في الجيش السوري من بينها القائد العسكري في حلب والقائد العسكري في المنطقة الشرقية، قبل أن يتم نقله إلى حمص بصفته نائب رئيس اللجنة العسكرية قبل عدة أيام.
وشهدت مدينة حمص أمس خرقاً أمنياً كبيراً بعد أن تمكن انتحاريون من الوصول إلى مبنى فرع أمن الدولة بحي الغوطة والأمن العسكري في المحطة وسط المدينة وتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة. ومن بين القتلى رئيسا الفرعين وهما برتبة عميد.
لا يساورني أدنى شك في أن النظام ضالع بهجوم يوم أمس ، إذ بعيد الإنفجار طلع علينا الجعفري بحفنة تصريحات – مخطط لها سلفاً قبل وقوع الإنفجار- الهدف منها إفشال المحادثات -الفاشلة أصلاً-
النظام يستعمل هكذا تفجيرات قبيل أو خلال محادثات أو قبيل صدور قرار ما من مجلس الأمن أو حقوق الإنسان إلخ..لتحقيق عدة أهداف: أولاً-محاولة عرقلة لما سيصدر و ثانياً- تذكير المجتمع الدولي أنه ضحية إرهاب و ثالثاً- ترتيب وضعة بالتخلص من قيادات -على الأرض- فاشلة أو مشكوك بولائها المطلق. ومن يدرس تصرفات النظام السابقة سوف لن يبذل الكثير من الجهد لفهم تكتيكاته فهو في النهاية نظام استبداد غشيم وغاشم وبالمناسبة القائد المقتول – وهو سني من دمشق- كان يلقب بملك الموت من كثرة بطشه بالشعب السوري فهو وإن رقاه النظام إلى أعلى فقد أنزله الله إلى الدرك الأسفل من النار. لا عزاء له ولأمثاله. ليس لدى النظام أي مشكلة بالتخلص من بيادقه أو قتل بعض من أتباعه بغية تحقيق هدفه الأسمى والذي هو معروف لدى الجميع!