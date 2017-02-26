مصادر سورية: عزل القائد العسكري للقوات الحكومية في حمص بعد تفجيرات أمس

دمشق - د ب أ – أقالت قيادة الجيش السوري قائدها العسكري في محافظة حمص، وذلك بعد ساعات من وقوع تفجيرات انتحارية استهدفت فرع الأمن العسكري وأمن الدولة في المدينة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصاً.

وقالت مصادر، واسعة الاطلاع وطلبت عدم الكشف عن اسمها، إن “قرارا صدر اليوم عن قيادة الجيش بإعفاء اللواء بركات بركات رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص من منصبه، دون أن يذكر بشكل صريح سبب الإعفاء.

وتحدثت المصادر عن صدور قرار آخر يقضي بتكليف اللواء محمد خضور بمهام رئيس اللجنة العسكرية في حمص.

واللواء محمد خضور سبق له أن شغل عدة مناصب قيادية في الجيش السوري من بينها القائد العسكري في حلب والقائد العسكري في المنطقة الشرقية، قبل أن يتم نقله إلى حمص بصفته نائب رئيس اللجنة العسكرية قبل عدة أيام.

وشهدت مدينة حمص أمس خرقاً أمنياً كبيراً بعد أن تمكن انتحاريون من الوصول إلى مبنى فرع أمن الدولة بحي الغوطة والأمن العسكري في المحطة وسط المدينة وتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة. ومن بين القتلى رئيسا الفرعين وهما برتبة عميد.