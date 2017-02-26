متحول جنسيا يفوز بمسابقة مصارعة

تكساس – رويترز

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ماك بيجز وهو مراهق يدرس في الثانوية وفي غمار عملية تحول من أنثى إلى ذكر فاز ببطولة تكساس لمصارعة الفتيات في فئة وزنه.

وأراد بيجز (17 عاما) والكثير من منافساته أن يلعب ضد فتيان لكن اضطر للعب في بطولة الفتيات لأن القواعد الرياضية في الولاية تلزمه بخوض المنافسات وفقا للنوع المثبت في شهادة الميلاد.

وتغلب بيجز على منافسته تشيلسي سانشيز ليفوز بذلك ببطولة الولاية.

وفي أول تعليقاته لوسائل الإعلام نقلت صحيفة دالاس مورنينج نيوز على موقعها على الإنترنت عن بيجز قوله “لولا فريقي لما كنت هنا اليوم.. بأمانة كان يجب أن تتركز الأضواء على ذلك.. زميلاتي في الفريق.”

وحاولت عائلة بيجز أيضا أن تجعله يصارع بصفته فتى وقالت بعض منافساته إن لديه ميزة غير عادلة عليهن بسبب تناوله لهرمون تيستوستيرون في إطار تحوله الجنسي.

ووفقا لموقع (ترانس أثليت دوت كوم) الذي يوفر معلومات عن الرياضيين المتحولين جنسيا فتكساس إحدى سبع ولايات لديها سياسات يرى الموقع أنها تنطوي على تمييز ضد هؤلاء الرياضيين.