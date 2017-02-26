تطبيق هاتفي لمتابعة دورات المياه

طوكيو – د ب أ

طورت إحدى الشركات اليابانية تطبيقا جديدا لأجهزة الكمبيوتر الشخصى والهواتف الذكية يتيح للمستخدم معرفة ما إذا كانت هناك كبائن خالية أم أن كل الكبائن مشغولة في دورات مياه أماكن العمل أو مراكز التسوق قبل أن يتجه مستخدم التطبيق إلي دورة المياه .

وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن شركة الاتصالات الهاتفية اليابانية “كيه.دي.دي.آي كورب” أدركت مدى شعور المرء بالإحباط عندما يترك مكتبه أو مكان عمله ويتوجه إلى الحمام في شركته أو مركز التسوق ليكتشف أن كل الكبائن مشغولة وأن عليه إما الانتظار أو العودة إلى مكتبه مرة أخرى حتى تخلو إحدى الكبائن.

لذلك طورت الشركة اليابانية هذا التطبيق لأجهزة الكمبيوتر الشخصى والهواتف الذكية ، ويتيح للمستخدم معرفة عدد كبائن دورات المياه الخالية وأين توجد في المبنى.

ويعتمد هذا التطبيق على تركيب وحدات استشعار في كبائن الحمامات العامة في مختلف أنحاء طوكيو حيث ترصد هذه الوحدات غلق باب الكابينة عند دخول أحد الأشخاص إليها، وإرسال إشارة بذلك إلى كمبيوتر خادم، والذي يقوم بدوره بإرسال إشارة إلى التطبيق.

وتعتزم شركة “كيه.دي.دي.آي” بدء بيع وحدات الاستشعار التي سيتم تركيبها في دورات المياه العمومية اعتبارا من آذار/مارس المقبل، حيث سيتم تركيبها في المباني الإدارية ومحطات القطار ومراكز التسوق.

وإلى جانب هذا التطبيق الذي تسميه شركة الاتصالات “متتبع دورات المياه ” فإنها تعتزم توفير خدمة مراقبة استخدام المياه والتحكم فيها بأي منشأة من خلال صمام يتم التحكم فيه عبر الإنترنت، وهى الخدمة التي تأمل الشركة فى أن تساعد على توفير ما بين 40 و50% من المياه المهدرة.