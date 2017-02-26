أبو الغيط يحذر من مخططات تستهدف تدمير التراث الثقافي العربي

القاهرة - د ب أ – دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، الى تضافر الجهود من أجل الحفاظ على تراث الامة وحضارتها ، مشدداً على أن حماية التراث العربي من أولويات الأمن القومي للأمة بمعناه الكامل .

جاء ذلك خلال كلمة ابو الغيط التي القاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي أمام الاحتفال بيوم التراث العربي الذي نظمته الجامعة العربية الأحد.

وحذر أبو الغيط من مخططات الإرهاب والفكر المتطرف التي تستهدف تدمير التراث الثقافي للامة وتفريغها من ماضيها وحاضرها وجعلها فريسة سهلة للدعاوى الظلامية .

وأكد أبو الغيط أهمية أحياء يوم التراث العربي تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في آذار/مارس 2016 ، لافتاً الى أن اختيار يوم 27 شباط/ فبراير جاء لرمزية هذا اليوم الذي امتدت فيه يد الهمجية والتخلف والظلام لمتحف الموصل بالعراق وعاثت فيه فساداً وتخريباً ، مشدداً على أن خسائر هذا المتحف هي خسائر للبشرية جمعاء .

وقال أبو الغيط إن العدو الاول للمتطرفين هو الموروث الثقافي للامة حيث يسعون لتدميره ومحوه مستهدفين بذلك روح الامة وضربها في الصميم حيث يريدون الشعوب بلا تاريخ او وعي مشترك او هوية جامعة.

وأكد أبو الغيط أهمية المتاحف ودور المخطوطات باعتبارها تمثل رصيداً لا يقدر بثمن ، داعياً الى حمايتها من التهديدات الخطيرة التي تواجهها اليوم نظراً لإسهاماتها في مسيرة التطور الحضاري والانساني .