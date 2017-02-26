الفصائل الفلسطينية تدعو السيسي إلى تخفيف معاناة سفر الغزّيين عبر معبر رفح

غزة - الأناضول – دعت لجنة “القوى الوطنية والإسلامية” (تضم الفصائل الفلسطينية الرئيسية في قطاع غزة)، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى “إعطاء التوجيهات اللازمة، للتخفيف من معاناة سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح”.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته الأحد،” نأمل من سيادتكم (السيسي)، بإعطاء التوجيهات اللازمة؛ لتذليل كل العقبات أمام مواطني قطاع غزة أثناء سفرهم من وإلى القطاع؛ جراء ما يتعرضون له من مضايقات”.

وأضافت، ” يعاني الفلسطينيون من التفتيش على الحواجز، والانتظار لساعات طويلة، مما يسبب لهم معاناة كبيرة ومشقة أثناء السفر عبر معبر رفح”.

ودعت اللجنة، الرئيس المصري إلى العمل على التخفيف من المتاعب التي يتعرض لها المسافرون الفلسطينيون، خاصة وأن الكثير منهم من المرضى وكبار السن. وشكرت اللجنة الرئيس المصري، على “جهوده المبذولة في خدمة القضية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني”.

وتضم لجنة “القوى الوطنية والإسلامية”، الفصائل الرئيسية الفلسطينية وأبرزها:” حركة فتح، حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني”.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013، لدواعٍ تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.