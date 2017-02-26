المستشفيات الإسرائيلية ستتوقف عن علاج الجرحى السوريين خلال أسبوع

القدس - الاناضول – قال وزير الصحة الاسرائيلي، يعقوب ليتسمان، إن المستشفيات الاسرائيلية ستتوقف عن استقبال الجرحى السوريين، إن لم تبدأ الحكومة الاسرائيلية بدفع المستحقات المالية الخاصة بعلاجهم.

ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الالكتروني، عن الوزير ليتسمان قوله إن المستشفيات الاسرائيلية ستتوقف الأحد المقبل، عن استقبال، الجرحى ضحايا القتال المندلع في سوريا، إن لم تبدأ الحكومة بتحمل الأعباء المالية الخاصة بعلاجهم داخل المستشفيات الاسرائيلية.

وفي ذات الموضوع، نقلت الاذاعة الإسرائيلية العامة، عن الوزير، قوله إن المشافي ستستقبل فقط الحالات الخطيرة جداً.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد طالب حكومته، في ديسمبر/كانون أول الماضي أن تبحث عن سبل لجلب المواطنين السوريين الجرحى، كي يتلقوا العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في تصريح سابق، أن “إسرائيل عالجت آلاف الجرحى من المأساة السورية “، من دون تقديم تفاصيل محددة.