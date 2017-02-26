البشير يعفو عن صحافي تشيكي محكوم عليه بالمؤبد في السودان

الخرطوم - الأناضول – أصدر الرئيس السوداني عمر االبشير، الأحد، قراراً بالإفراج عن صحافي تشيكي يُدعى “بيتر جاسيك” اثتهم بالتجسس، بعد أن دخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

ووصل وزير خارجية جمهورية التشيك، لوبوبير زاوراليك، إلى السودان، اليوم في زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره السوداني إبراهيم غندور.

وقال غندور في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي إنه “تقديراً من القيادة السودانية للعلاقات التاريخية بين بلدنا والتشيك أصدر الرئيس البشير قراراً بإطلاق سراح المواطن التشيكي”.

وأضاف: “نتطلع أن تكون هذه الزيارة بداية لعلاقة متميزة بين البلدين، وسوف يتسلم الوزير، المواطن التشيكي اليوم ويغادر إلى بلاده”.

من جهته قال وزير الخارجية التشيكي: “أنا سعيد أن يشهد هذا اليوم إنهاء القضية غير السعيدة لمواطننا”.

وزاد: “هناك سوء فهم في هذا الموضوع، ولكن القضية انتهت بالإفراج عنه، وأقدر موقف السودان لهذا الأمر”.

وكانت السلطات الأمنية في السودان، أوقفت الصحافي التشيكي بيتر جاسيك، في أكتوبر/ تشرين أول 2015، بعد دخوله البلاد بأربعة أيام.

وفي يناير/ كانون ثانٍ الماضي أدانت محكمة جنايات الخرطوم، الصحافي بيتر جاسيك، من التشيك بتهم “التجسس، وإثارة الكراهية ضد الطوائف، ودخول البلاد بصورة غير شرعية، ونشر أخبار كاذبة، وتصوير أماكن عسكرية، والعمل لصالح منظمة طوعية غير مسجلة رسمياً”.

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد (20 عاماً)، على “جاسيك” ودفع غرامة مالية قدرها نحو (15 ألف دولار أمريكي).