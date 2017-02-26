بارزاني يصل تركيا في زيارة يلتقي خلالها أردوغان

إسطنبول - الأناضول – وصل رئيس الإقليم الكردي في العراق، مسعود بارزاني، الأحد، إلى تركيا، في زيارة غير محددة المدة، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستقبل مسؤولون في وزارة الخارجية، بارزاني والوفد المرافق له، في قصر الضيافة بمطار أتاتورك بمدينة إسطنبول.

ولوحظ تعليق علم الإقليم الكردي إلى جانب العلم التركي، على مدخل قصر الضيافة في مطار أتاتورك، خلال استقبال بارزاني.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس التركي أردوغان اليوم لقاءً مع بارزاني في إسطنبول.

وذكرت مصادر في الإقليم، الأربعاء الماضي، إن بارزاني سيزور تركيا بعد أيام، ويلتقي خلال زيارته أردوغان، ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.

وستبحث اللقاءات العلاقات بين تركيا والإقليم، وعملية تحرير الموصل وتلعفر من تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، ووجود منظمة “بي كا كا” في سنجار شمالي العراق، بحسب المصادر نفسها.