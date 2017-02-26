إندونيسيا واستراليا تعربان عن رغبتهما في حل سلمي للنزاعات الإقليمية

سيدني- د ب أ- اتفقت إندونيسيا وأستراليا على أن الحلول السلمية الموافقة للقانون الدولي هي السبيل الأمثل لحل أي نزاعات إقليمية.

وذكرت صحيفة “جاكرتا بوست” أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع بين الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو (جوكوي) ورئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول الأحد، في ختام زيارة ويدودو الرسمية لأستراليا.

ومع ذلك، لم يبحث الزعيمان بشكل محدد إمكانية مشاركة كانبيرا في الدوريات المشتركة ببحر الصين الجنوبي، وهو ما كان متوقعا بشدة بعد أن ألمح له جوكوي قبيل وصوله إلى سيدني.

وفي بيان صحفي مشترك صدر عقب اجتماعه مع جوكوي: قال تيرنبول: “لدينا (أستراليا وإندونيسيا) مصلحة راسخة في السلام والاستقرار في أراضينا وبحارنا ومحيطاتنا”.

وأضاف: “ومن ثم نشجع بقوة الدول في منطقتنا على حل النزاعات وفقا للقانون الدولي، وهو أساس الاستقرار والرخاء”.

وكان جوكوي قد قال في مقابلة مؤخرا مع صحيفة “ذي استراليان” إنه يرى أن إجراء دوريات مشتركة إندونيسية أسترالية في بحر الصين الجنوبي “مهمة للغاية” طالما أنها لا تصعد التوترات الإقليمية. وأشار إلى أنه سيبحث هذا الأمر مع تيرنبول خلال زيارة أستراليا.

ونقلت “جاكرتا بوست” اليوم عن تيرنبول القول “الرئيس ويدودو وأنا اتفقنا على الاستعادة الكاملة للتعاون الدفاعي والتدريب المتبادل والأنشطة الدفاعية”.

ومن ناحيته، قال جوكوي إن الاجتماع “أثبت بوضوح التزامنا العميق لتشجيع التعاون الثنائي”.

وأكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي أن الاجتماع لم يتطرق إلى مسألة الدوريات الإندونيسية الاسترالية المشتركة في المناطق البحرية المتنازع عليها.

وكان الجيش الاندونيسي قد أوقف العام الماضي التعاون مع قوات الدفاع الاسترالية بسبب تدريس مادة في أحد معسكرات التدريب، يعتقد أنها تسيء لاندونيسيا.

وفي عام 2013، علقت إندونيسيا التعاون العسكري والاستخباراتي مع استراليا، بعد أن تبين أن عملاء استخبارات استراليين كانوا يراقبون الهاتف الخاص بالرئيس آنذاك سوسيلو بامبانج يودويونو وأعضاء من المقربين منه، من بينهم زوجته.