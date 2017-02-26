الحمد الله: حال رفض حماس إجراء الانتخابات في موعدها ستؤجل في غزة وتجرى في الضفة

رام الله- د ب أ- قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأحد، إنه في حال لم توافق حركة حماس على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، سيتم تأجيلها في قطاع غزة وإجراؤها في الضفة الغربية.

وأضاف الحمد الله ردا على أسئلة للصحفيين، خلال تسيير قافلة من الأدوية لقطاع غزة، الأحد، أنه “وبعد التشاور مع الرئيس محمود عباس والفصائل، تم إعطاء حماس مهلة لمدة أسبوع ستنتهي الاثنين للرد على قرار عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وأن الحكومة ستبت في هذه القضية خلال جلستها التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في مدينة بيت لحم، بناء على رد حماس″.

وكانت حركة حماس رفضت قرار حكومة الوفاق بتحديد موعد 13 أيار/ مايو المقبل لإجراء انتخابات البلديات بعد أن كانت مقررة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي وتم تأجيلها بقرار قضائي.

وأعلن مسؤولون في حماس أن الحركة لن تسمح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه بالقوة منذ 10 أعوام بدعوى أنها غير قانونية ولا تتم بالتوافق.