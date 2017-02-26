ترامب: عملية انتخاب رئيس الحزب الديمقراطي “تعرضت للتلاعب”

واشنطن- أ ف ب- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد على تويتر ان عملية انتخاب رئيس للحزب الديمقراطي السبت “تعرضت للتلاعب”.

وكتب ان “السباق الى رئاسة الحزب الديمقراطي تم بالتأكيد (التلاعب به). لم يكن امام مرشح بيرني (ساندرز) وبيرني ساندرز اي فرصة. كلينتون كانت تريد بيريز″.

وانتخب الديمقراطيون السبت في اتلانتا الرئيس الجديد للجنة الوطنية الديمقراطية توم بيريز المقرب من باراك أوباما.

ويمثل خصمه الرئيسي كيث اليسون الذي عين الرجل الثاني الجناح اليساري للحزب المدعوم من المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ساندرز.

وكان هذا الانتخاب السبت موضع تبادل لاذع على تويتر بين الرئيس الأمريكي وبيريز.

وبسخرية هنأ ترامب الديمقراطيين لاختيارهم “توماس بيريز″ قائلا “لا يمكنني ان اكون اكثر سعادة له او للحزب الجمهوري”.

ورد عليه بيريز بالقول “يمكنك ان تسميني توم ولا تفرح كثيرا” متوعدا بان تكون القيادة الجديدة للحزب و”ان يكون الديمقراطيون مجتمعين في كافة انحاء البلاد اسوأ كوابيسكم”.