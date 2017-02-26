الداخلية البحرينية :إصابة 4 من أفراد الشرطة في تفجير إرهابي

المنامة – (د ب أ) : ذكرت وزارة الداخلية البحرينية ، عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الأحد أن حافلة لنقل أفراد الشرطة تعرضت لتفجير ارهابي بالقرب من قرية جو، ما أسفر عن اصابة 4 منهم وحالتهم مستقرة، حسبما ذكرت صحيفة “الوسط” البحرينية في موقعها الإلكتروني.

وأعلنت جماعة مجهولة تسمي نفسها “المقاومة الإسلامية” المسؤولية عن التفجير، مشيرة إلى أنها استهدفت حافلة للشرطة كانت تقل عناصر من الشرطة إلى سجن.

كان مركز الإصلاح والتأهيل في جو قد تعرض في اول كانون ثان/يناير الماضي لهجوم مسلح ، ما أسفر عنه مقتل شرطي وفرار عدد من المحكومين في قضايا إرهابية.

كما وقع تفجير “إرهابي” في شارع البديع الرئيسي في المنامة في الخامس من الشهر الجاري دون وقوع اصابات بشرية، ولكنه اسفر عن عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار.