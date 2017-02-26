﻿الجيش الجزائري يعتقل عنصري دعم للجماعات الإرهابية غربي البلاد

الجزائر – د ب أ : أفادت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الاحد باعتقال عنصري دعم للجماعات الارهابية على يد مفرزة للجيش غربي البلاد .وقالت الوزارة ، على موقعها الرسمي عبر الانترنت أمس، إن ذلك جاء في إطار عملية المكافحة بولاية غليزان أمس .وأشارت إلى أن مفرزة أخرى دمرت في اليوم نفسه، ستة ألغام تقليدية بولاية سكيكدة شرقي البلاد.

وذكرت أن مفارز للجيش وجهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع، اعتقلت 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمناطق كل من بشار وورقلة وجانت وعين قزام وتمنراست جنوبي البلاد.