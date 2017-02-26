﻿ تحركات خليجية محدودة رغم معاملات هزيلة

دبي – رويترز: لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الخليجية عموما في معاملات هزيلة أمس الأحد، لكن سوقا سعودية جديدة بدأت نشاطها أمس صعدت بقوة.

فقد ارتفع المؤشر العام السعودي 0.1 في المئة. وتواصل صعود صناديق الاستثمار العقاري الآخذة بالارتفاع منذ قيام «صندوق الجزيرة» بإدراج «موطن ريت» في منتصف/فبراير شباط. وارتفع «صندوق الجزيرة» 9.8 في المئة و»الرياض ريت» 9.4 في المئة.

وفي السوق الموازية السعودية الجديدة – حيث شروط الإدراج أقل تشددا من سوق الرياض الرئيسية – قفزت جميع الأسهم السبعة بالحد الأقصى اليومي البالغ 20 في المئة. ومن بين تلك الأسهم «أبو معطي للمكتبات» و»مطابع ومطاعم ريدان» و»شركة العمران للصناعة والتجارة».

وفي الدوحة ارتفع المؤشر 0.1 في المئة، لكن سهم «الملاحة القطرية» تراجع 4.5 في المئة، بعد أن تكبدت الشركة خسارة صافية مفاجئة في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 47.7 مليون ريال (13.1 مليون دولار) وتوقعت «كيو.ان.بي للخدمات المالية» ربحا قدره 142.4 مليون ريال.

وصعد مؤشر دبي 0.2 في المئة في أقل حجم تداول له منذ 21 ديسمبر/كانون الأول. وزاد سهم «داماك» العقارية 1.4 في المئة إلى 2.91 درهم في معاملات كثيفة غير معتادة، بعد أن فتحت الشركة في وقت سابق هذا الشهر ملعب غولف ومشروعا سكنيا في دبي تحت العلامة التجارية «دونالد ترامب». وارتفع سهم «داماك» فوق مستوى المقاومة الفنية عند ذروة ابريل/نيسان 2016 البالغة 2.88 درهم. وصعد السهم من 2.17 درهم إبان الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة، مع ارتفاع سهم «بنك الخليج الأول» 0.7 في المئة. وكانت السوق الكويتية مغلقة في عطلة وطنية.

وفي مصر أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.2 في المئة، لكنه نزل عن أعلى مستوياته للجلسة. وارتفع سهم «بالم هيلز للتعمير» 1.6 في المئة بعد أن قالت وسائل إعلام محلية إن الشركة ستحصل على قرض قيمته 852 مليون جنيه مصري (54 مليون دولار) من «البنك الأهلي المصري» و»بنك أبوظبي الوطني». وقالت الشركة لاحقا إنها تجري محادثات مع البنوك لكنها لم توقع اتفاقا. في المقابل هوى سهم «العربية لحليج الأقطان» ثمانية في المئة، مع استمرار البيع الكثيف لجني الأرباح، وفقد سهم «غلوبال تليكوم» 2.8 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات في الأسواق العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 7050 نقطة. كما ارتفع مؤشردبي 0.2 في المئة إلى 3643 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1 في المئة إلى 4657 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10937 نقطة. كما زاد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1350 نقطة، في حين تراجع المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 5834 نقطة.

وفي مصر ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 12270 نقـــــطة.