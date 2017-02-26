﻿روحاني يحذر من تدخل الحرس الثوري في الانتخابات الرئاسية

لندن ـ «القدس العربي»: حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من المحاولات الرامية إلى هندسة نتائج الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 19 أيار/ مايو المقبل في إيران، من قبل الحرس الثوري ومنظمة الإذاعة والتلفزيون الرسمية التي يتم تعيين رئيسها من قبل المرشد الأعلى، علي خامنئي.

وحسب جريدة «إيران» الرسمية التابعة للحكومة الإيرانية، صرح حسن روحاني في اجتماع الهيئات التنفيذية للانتخابات الرئاسية المقبلة أنه يجب الوقوف ضد بعض القوى العسكرية التي قد تحاول أن تتدخل في الانتخابات وتنتهك القانون بهذا الشأن، بالإشارة إلى الحرس الثوري وميليشيات «الباسيج» التابعة له.

وحذر المؤسسات العامة في البلاد، وخاصة منظمة الإذاعة والتلفزيون الرسمية وبعض الصحف والجرائد التي يتم تمويلها من الميزانية العامة، من توظيف إمكاناتها للدعاية الانتخابية وهندسة نتائج الانتخابات.

وشدد على أن وزارة الداخلية هي المسؤول الرئيسي عن منع وتفادي انتهاك قانون الانتخابات في البلاد، وقال «لا أقبل أن يعلن أحد أن مجلس صيانة الدستور هو المسؤول الوحيد لفرض الرقابة على العملية الانتخابية، وإذا تدخلت بعض القوى العسكرية والأمنية في الانتخابات، يجب علينا جميعاً أن نصرخ ونتصدى لذلك ونحتج بقوة على الانتهاكات الخطيرة من هذا النوع».

وانتقد بشدة منظمة الإذاعة والتلفزيون لأنها توظف الأموال العامة وأنها تعمل دعاية لأحد أجنحة النظام الإيراني، بالإشارة إلى المحافظين.

وتعتبر التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني بأنها الأقوى، والأكثر شفافية من نوعها عن تتدخل الحرس الثوري والمؤسسات التابعة للمرشد الأعلى الإيراني في الانتخابات، وأنها تؤكد ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإيرانية حول محاولات الجناح المحافظ والحرس الثوري لإفشال حملة حسن روحاني الانتخابية ومنعه من الفوز بالولاية الثانية.

ويرى المراقبون أن المحافظين يحالون تفادي فوز حسن روحاني في المرحلة الأولى وبأغلبية كبيرة في أدنى تقدير ولإرغامها على إعطائه مناصب وزارية أخرى لهم في ولايته الثانية، إذا لم ينجحوا في منعه من الفوز.

وفيما يتعلق باللهجة المتصاعدة للإدارة الأمريكية ضد نشاط الحرس الثوري المزعزع للأمن والاستقرار، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إن الحرس الثوري يدعم دول الجوار أمام الإرهاب أكثر من الآخرين.

وحسب وكالة إسنا للأنباء الطلابية التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، أكد وزير الخارجية أن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في مجال إدراج اسم قوات الحرس الثوري علي لائحة الإرهاب لن تجلب لهم أية مصلحة.

وتابع في تصريحاته للصحافيين علي هامش مراسم تكريم القتلى من بين موظفي وزارة الخارجية خلال فترة الحرب الـ8 سنوات مع العراق، في إشارة إلي مساعي أمريكا لإدراج الحرس الثوري علي لائحة المنظمات الإرهابية بأن هذه الممارسات لن تجلب لهم أية مصلحة.

وأضاف «الجميع في العالم يقر بأن إخواننا في قوات الحرس الثوري يدعمون دول الجوار أمام الإرهابيين أكثر من الآخرين»، مشيراً إلي التصريحات الأخيرة للسطات التركية ضد إيران، مؤكداً أنهم يحتاجون إلي التعاون في المنطقة لمواجهة الإرهاب والتشدد.

وصرح وزير الخارجية الإيراني أن الصراعات الموجودة في المنطقة تضر بشعوبها، وأنها لن تخلف أي نتيجة، مشيراً إلي التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا وتركيا في الملف السوري وخبراتها في مجال وقف إطلاق النار في البلاد.