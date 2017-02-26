حماس تعتبر مؤتمر فلسطينيي الخارج خطوة استراتيجية تعيد الزخم للقضية

رام الله – «القدس العربي»: واصلت حركة حماس الإشادة بمؤتمر اسطنبول لفلسطينيي الخارج الذي بدأ اعماله في اسطنبول التركية وسط رفض وتأييد قلسطيني. وقال أيمن دراغمة النائب في المجلس التشريعي عن حماس «إن الآلاف المجتمعة من شعبنا في إسطنبول للمشاركة في مؤتمر فلسطينيي الخارج من كل قارات العالم ما كان لهم أن يجتمعوا لو كانت قيادة منظمة التحرير الحالية تمثلهم وتهتم بقضاياهم وهمومهم وتحمل أحلامهم. وأكد في تصريح صحافي أن اتهام هؤلاء الفلسطينيين بأي شكل من قبل البعض هو نوع من الاستهبال السياسي، مشيرا إلى أنهم اجتمعوا على هدف وهمّ واحد. وتابع «إذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فلماذا تنزعج من مؤتمر الشتات الفلسطيني؟ بل لماذا لا تكون راعية لهذا المؤتمر؟».

وطالب النائب في التشريعي بتوحيد الصف على أساس اتفاقيات القاهرة 2005 والعودة للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

بدوره أشاد الناطق باسم حماس حسام بدران بالمؤتمر الذي انطلقت فعالياته في مدينة إسطنبول التركية أمس، مؤكدًا أنه خطوة استراتيجية ستعيد الزخم للقضية الفلسطينية. وقال في تصريح صحافي، إن مطلب المجتمعين في المؤتمر بتفعيل دور فلسطينيي الخارج في المشهد السياسي الفلسطيني مطلب محق في ظل ما يعانيه فلسطينيو الشتات من التهميش، رغم حضورهم المتميز وطنيًا وتمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم. ونوه إلى أن المؤتمر الشعبي بمثابة بيعة جديدة من فلسطينيي الخارج بتمسكهم بحقهم في العودة إلى أرضهم وإلى وحدتهم مع أبناء شعبهم في الداخل في مواجهة الاحتلال والعمل موحدين على تحرير الأرض والمقدسات والأسرى.

وشكر القيادي في حماس القائمين على المؤتمر الشعبي لما لهم من دور في التأكيد على وحدة ولحمة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، فيما حيا الجماهير الفلسطينية المشاركة والتي أبهرت العالم وأغاظت المحتل بجمعها الحاشد.

ورأى الكاتب الصحافي محمد دراغمة الذي حضر المؤتمر في اسطنبول أن هذا الاجتماع الحاشد خرج بعدة أخبار وأفكار، كان أهمها أن الخبر الأول في مؤتمر اسطنبول هو نجاحه في جمع فلسطينيين من 50 دولة حول العالم، غالبيتهم كفاءات لافته في بلدانهم حملوا معهم أسئلة كبرى عن مصير المؤسسة السياسية، وعن دورهم وعن تمثيلهم السياسي. والسؤال المركزي والجذاب لكل فلسطيني في الموتمر: أين منظمة التحرير وأين المجلس الوطني، ومتى سيتمكن الفلسطيني من انتخاب قياداته السياسية؟

أما الخبر الثاني فإن الحضور قرروا تحويل الموتمر الى مؤسسة، البعض يريدها شبيهة بالوكالة اليهودية من حيث دورها في تجميع جهود الشتات وتوجيهها نحو الوطن، فيما يريدها البعض الآخر أداة ضغط على الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات حرة للمجلس الوطني حيثما كان ذلك ممكنا. والخبر الثالث في الموتمر أن الحركة الوطنية لم تعد ناشطة في الشتات بعد عودة منظمة التحرير الى الوطن، وذوبانها في السلطة الفلسطينية، وتحول كوادرها الى موظفين وبقاء الساحة مفتوحة أمام الحركة الإسلامية وهي حركة سياسية شابة، لديها عشرات آلاف الأعضاء المستعدين للعمل الطوعي الذي يخدم برنامج حركتهم.

والخبر الرابع أن فكرة الموتمر جاءت من شخصيات مستقلة مثل انيس القاسم وسلمان ابو ستة وغيرهما، وأن تمويله جاء أيضا من شخصيات مستقلة مثل عبد المحسن القطان وغيره. لكن القوة المنظمة للمؤتمر كانت حركة «حماس» ما يسهل الطعن في المؤتمر وأهدافه.

لكن دراغمة يقول إنه حتى مع الطعن في الموتمر وأهدافه فإنه طرح أسئلة صعبة أمام القيادة السياسية، مثل أين دوركم في الشتات؟ وهل ما زالت منظمة التحرير قادرة على تمثيل فلسطينيي الشتات دون أن تتواجد بينهم، ودون أن يتاح لهم انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني وتاليا اللجنة التنفيذية.

وكان المؤتمر موضع خلاف كبير بين «فتح» و»حماس»، لكنه طرح أسئلة وتحديات أمام القيادة السياسية ستخسر كثيرا من شرعيتها إذا لم تواجهها وتجيب عليها بما يلبي احتاياجات الشارع الفلسطيني في الشتات وفِي الوطن أيضا، وفي مقدمتها التغيير والانتخابات.