انتخاب الزهار رئيسا لكتلة حماس البرلمانية

غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت كتلة التغيير والإصلاح، وهي كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، عن انتخاب هيئة قيادية جديدة تضم الدكتور محمود الزهار رئيسا، والدكتور مروان أبو راس نائبا للرئيس، والنائب محمد فرج الغول أمينا للسر.

ووفق بيان للكتلة فقد جرى انتخاب النائب مشير المصري متحدثا باسم الكتلة، والنائب جمال نصار أمينا للصندوق. وقال النائب المصري في تصريح صحافي إن القيادة الجديدة للكتلة البرلمانية لحماس «ستسعى لاستنهاض الحالة البرلمانية بتعزيز التواصل مع الكتل والقوائم البرلمانية الأخرى وصولاً لتفعيل المجلس التشريعي في الضفة أسوة بغزة، باعتباره الشرعية الدستورية والشعبية الذي يجب أن يبقى مظلة للكل الوطني الفلسطيني».

وأضاف أن هذه الانتخابات تأتي «تكريساً للعمل الديمقراطي وإيماناً من الكتلة بالتداول القيادي بين نوابها». وثمن عمل هيئة الكتلة السابقة في خدمة أهدافها واجتهادها في تطبيق برنامجها الانتخابي في شتى المجالات البرلمانية والتشريعية، وكذلك في خدمة المجتمع والمواطن الفلسطيني. وأشار إلى أن هذه المرة التاسعة التي تجري فيها الانتخابات بشكلها الدوري لاختيار قيادتها البرلمانية.

يذكر أن المجلس التشريعي معطل منذ أن وقع الانقسام السياسي بين فتح وحماس عام 2007، غير أن نواب حركة حماس يعقدون في قطاع غزة اجتماعات لهم، وعملوا في أوقات سابقة على سن قوانين تطبق في القطاع.

والزهار هو أول رئيس لكتلة حماس البرلمانية، عندما فازت الحركة في الانتخابات التي أجريت عام 2006. وهو من قادة حماس، ويشغل منصب عضو في المكتب السياسي للحركة، وسبق وأن شغل منصب وزير الخارجية في أول حكومة شكلتها حماس عقب فوزها في الانتخابات.

وجاءت العملية بعد أن أنهت حركة حماس انتخاباتها الداخلية في قطاع غزة، ضمن العملية الشاملة التي تجري في الضفة الغربية والخارج، من أجل انتخاب مكتب سياسي ورئيس جديد للحركة. وأسفرت الانتخابات في قطاع غزة عن اختيار يحيى السنوار، وهو أسير محرر قضى أكثر من 22 عاما في سجون الاحتلال، قائدا جديدا للحركة القطاع.