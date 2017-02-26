﻿دعوات فلسطينية لمقاطعة المحاكم الإسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي»:طالب مسؤولون فلسطينيون أمس بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية بعد إعادة محاكمة فلسطيني وإدانته بالسجن مدى الحياة، رغم إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل عام 2011. وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين في مؤتمر صحافي عقد أمس في مدينة رام الله، «يجب ان نتخذ قرارا صعبا في التمرد والعصيان ومقاطعة المحاكم الإسرائيلية».

وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، «إن المحاكم الاحتلال العسكرية وصلت إلى قمة التطرف والعنصرية حيال الأسرى الفلسطينيين ويستدعي بلورة استراتيجية وطنية لمواجهتها، والتوجه بقضايا محددة للمحكمة الجنائية الدولية.»

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز الإعلام الحكومي في محافظة رام الله، بحضور زوجة الأسير نائل البرغوثي ووالد الشهيد عبد الفتاح الشريف، للحديث حول عنصرية المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي أعادت الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي وهو المؤبد و18 عاماً، في الوقت الذي حكمت على الجندي الإسرائيلي الذي قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بعام ونصف فقط.

وقال قراقع خلال المؤتمر «إن المحكمة التي أصدرت الحُكم على الجندي قاتل الشهيد الشريف هي ذات المحكمة التي حكمت بإعادة المؤبد للأسير نائل البرغوثي، وهذه الأحكام هي مسرحية ومهزلة واستهتار بشعبنا الفلسطيني وهي تعبير عن قمة الفاشية والعنصرية للمحاكم العسكرية للاحتلال.»

وطالب بالكف عن التباكي على جور المحاكم العسكرية للاحتلال، واتخاذ قرار بمقاطعة المحاكم حتى تصدر أحكاماً غيابية. وأضاف «إذا لم تشعر إسرائيل بالقلق من هذه المحاكمات ستستمر فيها دون أي اكتراث بالاختراقات التي تطال اتفاقيات حقوق الإنسان».

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، «إن هناك ثلاث مسائل أساسية يجب التوقف عندها في قضية الأسرى، أولها أن يتم بلورة استراتيجية وطنية فلسطينية واضحة لتعامل معها وقد أطلقنا مبادرة وسنستمر في تردادها إلى أن نسمع لو تنظيماً واحداً استجاب لها، والتي تتمثل بضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل وأبعاد قضية الأسرى، والأمر الثاني وهو دعوتنا مجدداً للجنة الوطنية لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية وأن لا يكتفوا بالمذكرة الأولية التي جرى تقديمها للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بل أن يتوجهوا بقضايا محددة وواضحة، وما أكثرها، أما الأمر الثالث وهو فيما يتعلق في المحاكم العسكرية للاحتلال، والتقاضي فيها، فلقد استمعنا للعديد من الخبراء الدوليين، الذين أكدوا أنه ليس من الجائز الاستمرار في التقاضي لدى محاكم الاحتلال في المقابل، والتوجه مرة أخرى بنفس القضايا للمحاكم الدولية. وشدد فارس على ضرورة، أن تتخذ التدابير اللازمة في حال تم تنفيذ عملية تبادل قادمة، ومنها أن يصدر عفو كامل بحق كل أسير يتم الإفراج عنه.

وحسب ايمان نافع، زوجة البرغوثي فإن التهمة الجديدة هي مشاركته في ندوة سياسية في جامعة بيرزيت وأنه كان مرشحا لمنصب وزير الأسرى في حكومة التوافق الوطني.

وتزوجت ايمان التي أمضت عشر سنوات في السجون الإسرائيلية من البرغوثي عقب إطلاق سراحه مباشرة. وقالت «زوجي أمضى أكثر من 32 عاما في السجن، وبقيت معه 31 شهرا، وما تفعله اسرائيل بحق زوجي يؤكد ان الاحتلال لا يريدنا ان نعيش بشكل طبيعي».

أما والد الشهيد الشريف، فقال إن الحكم الذي صدر على الجندي «أزاريا» قاتل نجله، هو مهزلة، كما أن المحكمة كانت مسرحية.