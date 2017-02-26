﻿قائد «أفريكوم»: الدور الروسي مرحب به ومشاركة السراج وحفتر ضرورية

ليبيا – «القدس العربي»: قال قائد القوات الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، توماس وولدهاوسر، إن الدور الروسي مرحب به لحل الأزمة في ليبيا، وأكد أهمية التعاون بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر باعتباره مفتاحًا لحل الأزمة الليبية.

وقال وولدهاوسر في تصريحات إلى شبكة صوت أمريكا إن السبيل الوحيد لاستعادة السلام في ليبيا هو توحيد الفصائل المتنافسة، وهذا يتطلب تضافر جهود الأطراف المختلفة بينها روسيا. وأضاف: الهدف هو إقناع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والمشير خليفة حفتر بالجلوس معًا والتفاوض، وحل الخلافات العالقة.

وأوضح أن هناك كثيرًا من القوى الإقليمية والدولية يساعد في التوصل إلى حلول للأزمة، موضحًا: مصر وروسيا تسعيان لجمع الأطراف معًا. ففي النهاية التسوية السياسية تتطلب مشاركة خليفة حفتر، وفائز السراج. وأضاف أن نفوذ المشير خليفة حفتر أمر يجب التعامل معه. والحلول السياسية يجب أن تبدأ من شرق ليبيا أولاً، لأن حفتر يسيطر على معظم الحقول النفطية الرئيسة. وتابع هناك يبدأ كل شيء.

وفيما يخص الدور الروسي، قال وولدهاوسر: من الواضح أن روسيا تريد أن تشارك بفاعلية في محاولات حل الأزمات السياسية في ليبيا، وبشكل خاص بسبب مصالحها الاقتصادية، وأكد أنه يرحب بذلك.وأكد وولدهاوسر أن الموقف الرسمي للحكومة الأميركية هو دعم حكومة الوفاق الوطني، موضحًا أن قيادة قوات «أفريكوم» لديها علاقات واتصالات قوية مع السراج.

وشاركت الولايات المتحدة في طرد عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من مدينة سرت، بالتعاون مع قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وشنت نحو 500 ضربة جوية ضد مواقع وعناصر التنظيم. وفي هذا الشأن، قال وولدهاوسر إن محاولات العناصر المتشددة للتمدد في ليبيا تلقت ضربة قوية، لكن الوضع ما زال معقدًا ويزداد تعقيدًا كل يوم.