إسرائيل تزعم: ارتفاع كبير في عدد المعتقلين الفلسطينيين بتهمة تبني أفكار داعش

الناصرة – «القدس العربي»: زعمت مصادر في إسرائيل أن ارتفاعا كبيرا قد طرأ خلال السنة الأخيرة، على عدد المعتقلين من الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر على خلفية نشاطات تبنوا أفكارها من التنظيمات السلفية الجهادية المتطرفة مثل تنظيم الدولة «داعش». وحسب معطيات رسمية تحتجز اسرائيل في سجونها، حاليا، ما لا يقل عن 83 أسيرا ومعتقلا بسبب ارتكاب مخالفات ترتبط بهذه التنظيمات، وعلى رأسها تنظيم الدولة، والقاعدة، علما أن عدد الأسرى المرتبطين بهذه التنظيمات لم يزد عن 12 اسيرا في اواخر 2015.

ومن بين المعتقلين الذين أبلغ عنهم جهاز المخابرات العامة «الشاباك» خلال الأشهر الأخيرة، ثلاثة شبان من مدينة الطيبة في المثلث داخل أراضي 48 الذين اعتقلوا في سبتمبر/ أيلول الماضي بشبهة القيام بنشاطات استلهموها من داعش. وقد خطط اثنان منهم للانضمام الى التنظيم في الحرب الأهلية السورية. كما تم في الشهر نفسه اعتقال زوجين من مدينة سخنين في الجليل، بعد عودتهما من العراق، حيث خدما هناك في صفوف داعش. كما اعتقل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي شاب من بلدة جلجولية، بعد إعلان تأييده لداعش وشراء سلاح رشاش ومسدس بنية السفر الى سورية. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اعتقل في الطيبة، مواطن أقسم الولاء لداعش، وتدرب على إعداد عبوات ناسفة، وخطط، حسب الشاباك، لتنفيذ عملية داخل حافلة ركاب اسرائيلية.

يشار الى ان غالبية هؤلاء المعتقلين هم من المواطنين العرب في اسرائيل، والبقية فلسطينيون من الضفة الغربية. وفي غالبية الحالات، تم اعتقالهم بعد قيامهم بإجراء اتصالات مع ناشطي داعش عبر الإنترنت، او التخطيط لعمليات وتم إحباط مخططاتهم قبل تنفيذها حسب المواعم الإسرائيلية. وهناك من تم اعتقالهم لأنهم حاولوا السفر الى العراق وسورية للمحاربة في صفوف التنظيم، وفي بعض الأحيان تم اعتقالهم بعد عودتهم من ساحات الحرب.

وقال الجهاز الأمني الاسرائيلي ان قلة من المعتقلين يمكن وصفهم بالمتماثلين جدا مع داعش، لكنه يمكن التعامل مع غالبيتهم كرجال «السلفية الجهادية»، وهو تيار يؤيد النضال العنيف ويستمد الإلهام من داعش، لكنه ليس مرتبطا بالضرورة، بقيادة التنظيم في مدينة الرقة السورية ولا يتلقى منها توجيهات مباشرة للعمل.

بالنسبة للعمليات التي نفذها فلسطينيون، يزداد الاشتباه بأن منفذ عملية دهس أربعة ضباط في الجيش أثناء مشاركتهم في دورة لمدرسة الضباط في حي قصر المندوب السامي في القدس المحتلة قبل ثلاثة شهور عمل بإلهام من داعش وهو من سكان حي جبل المكبر المقدسي.

ورغم ان نجاح التنظيمات السلفية داخل أراضي 48 محدود في هذه المرحلة ورغم ان عمل الشباب من فلسطينيي الداخل المتماثلين معها تم إحباطه، إلا انه يلاحظ ارتفاع محفزات الضرر الذي يمكن ان تسببه داعش والتنظيمات الناشطة بإلهام منه، على الحلبات المتعلقة بإسرائيل. وحسب صحيفة «هآرتس» يستدل من سلسلة من المحادثات مع ضباط كبار في جيش الاحتلال خلال الفترة الأخيرة بأن داعش والتنظيمات السلفية الأخرى يمكن ان تشكل المتفجرات التي ستؤجج وتشعل الأوضاع على حدود قطاع غزة، وفي سيناء والى حد كبير في جنوب هضبة الجولان.

ويدعي هؤلاء أن التنظيمات السلفية في قطاع غزة، تتحمل المسؤولية عن إطلاق القذائف المتفرقة، مرة كل شهر او شهرين باتجاه النقب ويتم إطلاق القذائف عادة بفعل معايير داخلية، من إجل إحراج سلطة حماس هناك التي تعتقل ناشطي التنظيمات وتعذبهم ولكي تورطها في خطر المواجهة مع اسرائيل.

وتم منذ بداية شباط الحالي تسجيل حالتي قصف من سيناء باتجاه اسرائيل، الأولى باتجاه إيلات والثانية باتجاه منطقة المجلس الإقليمي أشكول، في غرب النقب. وتتحمل المسؤولية عن ذلك ولاية سيناء، فرع داعش في سيناء ويقدر الجيش الاسرائيلي بأن اطلاق النار تم بهدف مزدوج: إصابة اسرائيل بسبب المساعدة التي تقدمها لمصر في حربها ضدهم في سيناء، والتخريب على محاولات التقارب بين حماس ومصر، وتشديد التوتر بينهما.

ويستذكرون أنه في جنوب هضبة الجولان، سيطر الجناح المحلي لداعش، «شهداء اليرموك»، في الأسبوع الماضي، على قرى واقعة في عمق المنطقة، شرق الحدود بين الجولان والجليل. وتدور المعارك هناك ضد تنظيمات المتمردين المحلية ونظام الأسد لا يتدخل حاليا.