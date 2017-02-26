﻿التركمان يطلبون تعيين وزير لهم في حكومة العبادي

بغداد ـ «القدس العربي»: دعا التحالف الوطني الشيعي، قادة المكون التركماني، إلى توحيد مواقفهم لتحقيق مطالبهم ضمن إطار مشروع «التسوية السياسية» وتنفيذ مطلبهم باختيار شخصية تركمانية لمنصب وزاري ضمن الوزارات الشاغرة في حكومة حيدر العبادي. وقال رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، خلال مؤتمر صحافي مشترك ضمه مع قادة القوى التركمانية في بغداد، إن «التحالف الوطني أطلع خلال اجتماعه مع القادة التركمان على هموم المكون التركماني، والتحالف الوطني متفاعلا مع هموم وحقوق المكون المذكور».

وأضاف: «أتمنى أن نشهد اتفاقا من المكون التركماني على شخصية لاستيزارها في الوزارات الشاغرة، ونعمل جاهدين على أن يكون المكون التركماني ضمن المبدأ الدستوري في التوازن الوطني، وأن يشمل بكامل الرعاية والدعم من التحالف الوطني وسائر الشركاء».

وأشار إلى أن «التحالف الوطني كان له الشرف بأن يرشح من فرصه للمواقع الحكومية على مستوى الوزراء والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة لقياداته التركمانية تعبيراً عن اهتمام التحالف بالمكون التركماني».

وأكد رئيس التحالف الوطني، دعوة «المكون التركماني لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى الموقف الموحد تركمانياً في إطار الوحدة الوطنية، وطبيعة الظروف الحساسة التي تتطلب توحيداً للمواقف دفاعا عن الوطن والمواطن، شاكرين تفاعل المكون التركماني تجاه المواقف الوطنية ومشروع التسوية الوطنية الذي حملناه».

في المقابل، ذكر رئيس الجبهة التركمانية، النائب أرشد الصالحي، خلال المؤتمر، أنهم» تحدثوا بشكل صريح عن معاناة المكون التركماني ومشروع التسوية وما يريده التركمان من التسوية لإعادة بناء الدولة على أسس وطنية راسخة تحفظ حقوق جميع أبناء الشعب العراقي».

فيما كشف النائب التركماني محمد جاسم، في لقاء متلفز، أن «ممثلي المكون طرحوا في الاجتماع المشترك مع التحالف الوطني، ضرورة مراعاة حقهم في ترشيح وزير من التركمان في الحكومة لا أن يفرض عليهم شخص من الجهات الأخرى، وضرورة أخذ ملاحظات المكون على مشروع التسوية الذي يطرحه التحالف الوطني». وذكر أن «التركمان يرغبون بإعلان بعض المناطق ذات الأكثرية التركمانية محافظات ومنها طوز خورماتو وتلعفر».

وكان مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق، قد رحب السبت، بمبادرة القيادة السياسية للمكون التركماني والتحالف الوطني بشأن الانخراط في مشروع التسوية. وطالب، بإعمار المناطق التركمانية المحررة من «الدولة الإسلامية» (داعش) وتحويل قضائي تلعفر والطوز لمحافظتين.

وكان قادة المكون التركماني أعلنوا مراراً أن حكومة بغداد تهمل المكون التركماني في المناصب الحكومية العليا. واعتبروا كذلك أن «مشروع التسوية» الذي طرحه التحالف الوطني، قد همش مطالب وحقوق التركمان واقتصرت على التحاور مع السنة والأكراد.

كما طالب النواب التركمان بمنح إحدى الوزارات للمكون التركماني، رافضين ترشيح شخصية تركمانية موالية للتحالف الشيعي إلى إحدى الوزارات دون استشارة ممثلي المكون التركماني، وذلك وفق مبدأ المحاصصة السياسية المعمول به في عراق ما بعد 2003.