﻿تنظيم «الدولة» ينتقل إلى حرب العصابات في صحراء الأنبار

الأنبار ـ «القدس العربي»: عبّرت مصادر في القيادات الأمنية والعسكرية وفي حكومة الأنبار، عن مخاوفها من تنامي نشاط «الدولة الإسلامية» (داعش) وازدياد عملياته العسكرية مؤخراً في مناطق المحافظة، تزامنا مع معركة تحرير الموصل، ووسط توقعات بفرار عناصر التنظيم إلى صحراء الأنبار، مما يعيق خطط الحكومة لإعادة فتح منفذ طريبيل أمام حركة التجارة بين العراق والأردن. وأكدت مصادر أمنية في محافظة الأنبار، وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات حرس الحدود من جهة وعناصر تابعين إلى تنظيم «الدولة» من جهة أخرى، غربي المحافظة. وبينت أن «عناصر التنظيم هاجموا إحدى نقاط حرس الحدود بين منفذي طريبل وعرعر غربي الأنبار»، مشيرة إلى أن «الاشتباكات استمرت بين الجانبين حتى ظهر أمس في محاولة لصد الهجوم من قبل عناصر حرس الحدود».

وتصاعدت المخاوف من هذا التطور، خصوصاً أن هذه العملية تأتي بعد هجوم مشابه قبل أيام تمكن خلاله التنظيم من السيطرة على مقر عسكري قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن، وأعدم 15 من الضباط والجنود في الموقع، قبل أن ينحسب.

كما قام التنظيم في الفترة نفسها بخطف 17 من سائقي شاحنات مع عرباتهم، في منطقة الرحالية، ما زال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.

وكان «الدولة» شن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجوماً على مدينة الرطبة غرب الأنبار، واحتل مواقع عسكرية وإدارية لساعات قتل خلالها 20 شخصاً، ودمر منشآت حكومية، وعاد إلى الصحراء قبل وصول قوات حكومية من مناطق قريبة. وحول أسباب الخروق الأمنية التي وقعت مؤخرا في الأنبار، قال حكيم فهد الغريري، أحد قادة الحشد العشائري في مدينة حديثة غرب المحافظة، لـ«القدس العربي» إن «التنظيم وبعد هزيمته في الموصل أخذ يلجأ إلى إسلوب حرب العصابات الخاطفة»، منتقداً دور الحكومة في عدم توفير قوة حكومية كافية لمسك الحدود أو تشكيل قوة محلية لمواجهة التنظيم.

وأوضح الغريري، وهو ضابط سابق في الجيش العراقي، أن «صحراء الأنبار كبيرة جدا وشاسعة، وفيها الكثير من الوديان والهضاب التي يسهل الاختفاء فيها، لذا لجأ التنظيم وخاصة بعد خسارته مواقعه في الموصل، لإيجاد مواقع بديلة في الأنبار ولكنها غير ثابتة بل تتنقل من مكان إلى آخر مثل سد حديثة ومناطق القائم والكرابلة وغيرها، ومستفيدا من عمقه الاستراتيجي في سوريا».

وبين أن «التنظيم غيّر أسلوب عمله، حيث انتقل من القتال النظامي المعتاد للجيوش كالهجوم والدفاع، إلى أسلوب حرب العصابات ومشاغلة القطعات الأمنية بهجوم هنا وهناك بين آونة وأخرى».

ونوه إلى أن «الدولة يستغل قلة أعداد القوات المتواجدة في المناطق الغربية الشاسعة من الرمادي ووجود حدود مفتوحة أمامه بين العراق وسوريا، لشن الهجمات الخاطفة عليها، وملقيا اللوم على الحكومة لعدم توفير قوات كافية لحماية الحدود ولعدم تشكيل قوات محلية من أهل المناطق لحمايتها، لذا أخذت بعض المناطق مثل مدينة حديثة تعتمد على نفسها لإعداد قوة تدافع عنها ضد هجمات التنظيم».

واستبعد الغريري إمكانية إعادة فتح الطريق السريع بين العراق والأردن في الوقت الحاضر قبل تحرير المحافظة بأكملها»، واصفا هذه المحاولة بـ»الخطيرة»، وذلك لأن «المسافة من الرمادي إلى نقطة طريبيل مع الأردن تبلغ 300 كلم ويصعب تأمينها بشكل كامل، حيث يستطيع التنظيم زرع العبوات على الطريق أو وضع كمائن أو حواجز أمنية وهمية لخطف وقتل المسافرين وسائقي الشاحنات».

وفي محاولة لاحتواء تلك التطورات والخروق الأمنية في الأنبار، وجه وزير الداخلية قاسم الأعرجي، بتشكيل لجنة تحقيق عليا لكشف أسباب الخرق الأمني في لواء مغاوير حرس الحدود غربي الأنبار. كما قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، استدعاء قائد حرس الحدود على خلفية الخرق الأمني في منفذ طريبيل الحدودي. وحملت اللجنة البرلمانية، قيادة حرس الحدود مسؤولية «التقصير» في الحادث، وانتقدت الحكومة لعدم تجهيز قوات الحدود بلوازم المعركة الكافية، كما دعت وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المسألة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أقر في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الأخير، بصعوبة السيطرة على الصحراء الواسعة غرب الأنبار، متعهدا بإعداد قوات إضافية والاستعانة بالطائرات المسيرة لمتابعة التحركات في أرجاء الصحراء. يذكر أن موضوع فتح المنفذ الحدودي طريبيل، كان من أبرز النقاط التي بحثها رئيس الوزراء الأردني هاني الملقى، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، كإجراء لإعادة النشاط التجاري بين البلدين. كما أعلنت سفيرة العراق في الأردن، صفية السهيل، مؤخرا وصول الاستعدادات إلى مراحل متقدمة لفتح الطريق الذي أغلق بعد سيطر تنظيم «الدولة» عليه بعد منتصف عام 2014.

وحذر مجلس محافظة الأنبار من أن تنظيم «الدولة» يعيد تنظيم صفوفه فـي صحراء المحافظة من جديد. وأكد راجع بركات العيساوي، رئيس اللجنة الأمنية في الأنبار، لوكالة (المدى)، امتلاكه معلومات حول إعادة تنظيم « الدولة» بناء قدراته في الصحراء، مشدداً على أن المساحة الواسعة للصحراء، تحتاج إلى «عملية كبيرة لتمشيط المنطقة». وتكررت مؤخرا الخروق الأمنية من قبل تنظيم «الدولة» في الصحراء الغربية في العراق المترامية الأطراف التي تمتد في خمس محافظات (نينوى، صلاح الدين، كربلاء، النجف، والأنبار) وتتصل بثلاث دولة مجاورة هي (سوريا، الأردن، السعودية)، مما يجعلها ملاذا مناسبا للتنظيم المتطرف والجماعات المسلحة، مستغلين انشغال القوات الحكومية بمعركة الموصل.