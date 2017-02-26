﻿مرشح الخضر ينسحب من السباق الرئاسي الفرنسي ويتحالف مع الحزب الاشتراكي

باريس ـ «القدس العربي»: بعد أسبوعين من المفاوضات الماراثونية، أعلن مرشح حزب الخضر، يانيك جادو، انسحابه من السباق للانتخابات الرئاسية المقبلة، وانضمامه للمرشح الاشتراكي بونوا آمون. وأعلن حزب الخضر يوم أمس الأحد، أن أعضاءه البالغ عددهم 17 ألفا، صوتوا لصالح هذا التحالف، بنسبة كبيرة، بلغت 80 في المئة، بينما عارضه 15 في المئة، إثر «استفتاء داخلي».

ومقابل هذا التحالف، وافق بونوا آمون على مجموعة من الشروط، التي طالب بها مرشح الخضر، وكان أبرزها إلغاء مشروع مطار دولي، في منطقة فلاحية، غرب البلاد، وكان هذا المشروع قد تحول إلى قضية رأي عام، بعدما لقي معارضة شديدة من طرف المدافعين عن البيئة بينما كانت حكومة مانويل فالس السابقة، قد دافعت عنه بشدة. كما تم الاتفاق على الخروج بشكل نهائي من استخدام الطاقة النووية في غضون 25 سنة كأقصى تقدير. إضافة إلى الموافقة على مشروع يقضي بمنع استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة. في الجانب السياسي، وافق المرشح الاشتراكي على إدخال نظام اللوائح النسبية في الانتخابات التشريعية المقبلة، إضافة إلى السماح لحزب الخضر بتشكيل فريق برلماني موحد، داخل الأغلبية اليسارية في حال فوزها في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى إجراء استفتاء من أجل السماح للأجانب بالتصويت في الانتخابات البلدية.

وعقب الاعلان عن هذا الاتفاق، قال يانيك جادو» إنه اتفاق رائع ومليء بالامال» وأضاف» هدفي جعل ملف البيئة في قلب أولويات، الرئيس المقبل. مسؤوليتي أيضا تقتضي تجاوز الحسابات الشخصية الضيقة، وهو ما دفعني لسحب ترشحي لصالح آمون». كما ناشد جادو، مرشح اليسار الراديكالي، جان لوك ميلونشون، وطالبه بأن يحذو حذوه من أجل قطع الطريق على «مارين لوبان، وباقي المرشحين الذين يدعون للجمود السياسي». وخاطبه قائلا «جان لوك، يمكننا الفوز بهذه الانتخابات، في حال تمكنا من خلق دينامية، وزرعنا الآمال ووحدنا صفوفنا».

من جانبه، رحب بشدة بونوا آمون بالاتفاق المبرم مع الخضر، قائلا :»أشيد بالقرار الاستثنائي الذي اتخذه يانيك جادو. من الان فصاعدا أصبحت مرشح البيئة أيضا».

ويأتي هذا التحالف بين معسكري «الاشتراكي» و»الخضر» بعد ثلاثة أيام من تحالف مماثل، أعلن عنه رئيس حزب الوسط اليميني، فرانسوا بايرو مع المرشح المستقل، وصاحب حركة «إلى الأمام» إمانويل ماكرون. ويرى مراقبون أن الأمل الوحيد، لبقاء اليسار في الحكم، لن يتحقق إلا بالتحالف مع اليسار الراديكالي الشيوعي، الذي تشير آخر استطلاعات الرأي بأنه سيحصل على 10 في المئة، وهي نسبة ستقلب موازين القوى رأسا على عقب في حال تحالف زعيم الحزب جان لوك ميلونشون مع بونوا آمون. لكن الأمور ما تزال مستعصية بسبب رفض ميلونشون الانسحاب من السباق الرئاسي. وقال يوم أمس في حوار تلفزيوني،»لا أغلق أي باب في وجه آمون» وأضاف «أنا مستعد للقائه، لكن بشرط أن نتفق على برنامج انتخابي حقيقي يمثل تطلعات الفرنسيين الذين أمثلهم». ويبدو أن شروطه تبقى تعجيزية بسبب برنامجه الانتخابي الذي يتبنى ايديولوجية شيوعية، بحيث يرى الاشتراكيون أنه غير قابل للتطبيق بسبب كلفته الباهظة، وبسبب رغبته أيضا في الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفرض الحمائية الاقتصادية.

يشار إلى أن انسحاب حزب الخضر من السباق الرئاسي لصالح الحزب الاشتراكي، يعتبر سابقة من نوعها، منذ 1974. ومنذ ذلك الوقت، كان لحزب البيئة الفرنسي، حضور في الانتخابات الرئاسية، رغم أنه لم يكن يحقق نتائج كبيرة، وكان المرشح نويل مامير، في 2002، قد حصل على 5 في المئة من أصوات الناخبين، وهي أعلى نتيجة يحققها حزب الخضر منذ تأسيسه. لكن في السنوات الأخيرة بدأ هذا الحزب يحظى باهتمام كبير من طرف الناخبين، بسبب الحضور القوي لملف البيئة على الساحة السياسية الفرنسية والدولية، بعدما دقت المنظمات الدولية ناقوس الخطر في ما يخص التهديدات التي يواجهها كوكب الأرض، مثل الانحباس الحراري، وتداعياته على الطبيعة وعلى الانسان حول العالم.