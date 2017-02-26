﻿100 قتيل مدني وتوقعات بنزوح 200 ألف

الموصل ـ «القدس العربي»: كشف «اتحاد القوى العراقية»، عن مقتل أكثر من 100 مدني من أهالي الساحل الأيمن للموصل بعد هروبهم ووقوعهم في حقول الألغام المزروعة عند محيط الأحياء. وذكر بيان الاتحاد أن «عشرات الأطفال والنساء الفارين من جحيم المعارك دخلوا حقل ألغام، بسبب عدم معرفة الأهالي ﻷماكن الممرات الآمنة لخروج النازحين».

ونوه إلى أن «القوات الأمنية لم تستفد من الأخطاء التي وقعت في عمليات تحرير الساحل الأيسر في إرشاد الأهالي الراغبين بالخروج إلى الأماكن والطرق الآمنة للخروج من المدن التي تشهد عمليات عسكرية».

وأكد على ضرورة «اتباع طرق وآليات يمكن من خلالها إرشاد الأهالي الراغبين بالخروج بواسطة المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي وإرسال رسائل عبر الهواتف المحمولة تتضمن إرشادات الطرق الآمنة للخروج إلى خارج الساحل الأيمن».

ويسكن نحو ثلاثة أرباع مليون شخص غرب الموصل يستخدمهم عناصر «الدولة» في بعض الأحيان دروعاً بشرية.

وتوقع وزير الهجرة والمهجرين، رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين في العراق جاسم محمد الجاف، نزوح 200 ألف مدني من الجانب الغربي للموصل. وأوضح الجاف أن «ما يقارب 12 ألف وحدة إيواء طارئة أنشئت في مخيمات الإيواء القريبة من مناطق العمليات وتكفي لاستيعاب 100 ألف شخص وستكون هنالك إجراءات أخرى لاستيعاب البقية وفقا للمعطيات الميدانية».

كما شدد على أن «اللجنة العليا لإغاثة النازحين، لم تحدد حتى الآن الممرات الآمنة لخروج المدنيين من مناطق الاشتباك»، مرجحا أن تكون هذه الممرات «متحركة». وقال إن «قضية الممرات الآمنة مسألة معقدة فهي تتعلق بالجانب العسكري وسير العمليات»، مضيفاً إن «الجيش يقوم بتأمين الممرات الآمنة لكن حاليا لا نستطيع تحديد نقطة معينة لهذه الممرات التي قد تكون متحركة أي متغيرة وفقا للمعطيات الميدانية».

إلى ذلك، قال مسؤول إغاثي عراقي، إن الجهات الحكومية العراقية أكملت إنشاء مخيم جديد في منطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل يتسع لنحو 4 آلاف عائلة نازحة.

وقال أياد رافد، عضو في جمعية الهلال الأحمر، إن «الفرق الهندسية التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين وبالتنسيق مع محافظة نينوى اكملت نصب الخيام وتجهيز المخيم من جميع النواحي وبات جاهزا لاستقبال نحو 4 آلاف عائلة نازحة من الجانب الغربي للموصل».