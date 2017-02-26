﻿إغلاق شارع القدس رام الله احتجاجاً على الاعتقال الإداري وتحذيرات من هدم الأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية

رام الله – «القدس العربي»: أغلق نشطاء فلسطينيون من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي القدس ورام الله بالحواجز الترابية احتجاجاً على الاعتقالات الإدارية، وتضامناً مع القياديين من حركة فتح من المخيم جمال أبو الليل ورائد امطير اللذين يخوضان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال، منذ اثني عشر يوماً.

وتسبب الإغلاق في حالة من الشلل التام في محيط مخيم قلنديا ومداخله الرئيسية. وجاء في إطار الفعاليات المتصاعدة لقوى المخيم للضغط من أجل الإفراج عن الأسيرين أبو الليل وامطير، واضطر عشرات الطلبة العودة إلى بيوتهم بسبب تعذر وصولهم إلى مدارسهم من والى ضواحي القدس الشمالية مثل قلنديا وكفر عقب وسميراميس والمطار.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حي كفر عقب الملاصق لمخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة وداهمت العديد من منازل الفلسطينيين دون الإبلاغ عن اعتقالات أو معرفة أسباب وأهداف هذه الحملة. كما اندلعت مواجهات متفرقة بين الشبان وقوات الاحتلال بالقرب من محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم قلنديا، أطلقت خلاله قوات الاحتلال قنابل صوتية حارقة وغازية سامة والرصاص المطاطي، بينما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة، ولم يبلغ عن إصابات مباشرة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عن وقوع انهيارات أرضية في «حوش بيضون» في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بسبب حفريات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في المنطقة.

والجدير بالذكر أن العديد من شوارع سلوان، خاصة شارع حي وادي حلوة الأقرب إلى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى يشهد كل عام انهيارات أرضية وتشققات وتصدعات في مباني وعقارات المواطنين بسبب استمرار الحفريات التي تديرها جمعيات استيطانية، بإشراف ودعم سلطات الاحتلال لشق أنفاق متعددة باتجاه المسجد الأقصى وباحة حائط البراق والمنطقة المحيطة، لطمس المعالم العربية الإسلامية وتخدم أسطورة الهيكل المزعوم والروايات التلمودية الزائفة.

من جهته حذّر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس من المحاولات الحثيثة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى من خلال الحفريات اليومية التي تقوم بها في محيطه. وقال في بيان صحافي إن ما يجري من حفريات يدفع المنطقة إلى أتون حرب دينية يقوم الاحتلال بإضرامها بشكل يومي من خلال ممارساته هذه. وأكد أن هذه الممارسات اليومية ما هي إلا تجاوز ورفض واضح للقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، التي كان آخرها قرار اليونسكو نهاية العام الماضي الذي أكد أحقية المسلمين الحصري بالمسجد الأقصى وحائط البراق.

وطالب المؤسسات الدولية بمتابعة القرارات الصادرة عنها وليس الاكتفاء بإصدارها، وإلا فإنها ستكون فقط قرارات شكلية لا جدوى عملية منها. كما طالب العالمين العربي والإسلامي بضرورة التحرك الفعلي والجاد لمنع الاحتلال الإسرائيلي من التعرض اليومي للمسجد الأقصى ولكافة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.

وجاءت تصريحات الوزير الفلسطيني على وقع اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى نفذتها مجموعات يهودية متطرفة ضمت العشرات من المتدينين اليهود بلباسهم التقليدي، عبر باب المغاربة الأقرب إلى الأقصى ومن خلال مجموعات متتالية نفذت جولات في أركان المسجد تولى خلالها تراجمة من تقديم شروحات عن الهيكل المزعوم والأسطورة الخاصة بهم التي تقوم أن الأقصى بني على أنقاضه. وتكفل المصلون الفلسطينيون بمراقبة المتطرفين اليهود لمنعهم من أداء طقوس تلمودية داخل المسجد وهتفوا بالتكبير احتجاجًا عى هذه الاقتحامات.

وفي القدس كذلك نفذ طلاب مدرسة النخبة الابتدائية للبنين في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة وقفة أمام مدرستهم، احتجاجا على قرار إغلاقها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ورفع طلاب المدرسة لافتات احتجاجية ضد إغلاق مدرستهم، وطالبوا بإعادة فتحها أمامهم. وكانت لجان أولياء أمور طلاب مدارس صور باهر اجتمعت في ساحة مدرسة النخبة «المغلقة» بهذا الخصوص، وقررت في نهايته اعتباره يوما دراسيا عاديا للطلاب، ويتم مزاولة الحصص الدراسية في الشارع أمام المدرسة، بسبب إغلاقها. وأكدت «أنها ستُصعّد من خطواتها الاحتجاجية على قرار إغلاق المدرسة الذي اتخذته وزارة المعارف في حكومة الاحتلال بتهم وصفتها اللجان أنها مختلقة وغير حقيقية، وهدفها ضرب القطاع التعليمي في القدس المحتلة».