﻿إحصائيات ألمانية تفيد بارتفاع عدد الهجمات ضد اللاجئين وتوقعات باستمرار تدفق مئات الآلاف منهم

برلين ـ «القدس العربي»: ذكر تقرير صحافي أن عدد الهجمات على لاجئين ونزلهم في ألمانيا بلغ 3533 هجوما في عام 2016، تسببت في إصابة 560 شخصا، من بينهم 43 طفلا. ووصف حزب اليسار الألماني ذلك بأنه «عنف عنصري يومي» ضد لاجئين بألمانيا.

وأوضحت مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في عددها الصادر أمس الأحد تم رصد 2545 هجوما على لاجئين خارج مقرات إقامتهم، وبلغ عدد الهجمات على نزل اللاجئين 988 هجوما.

يشار إلى أن هذا العدد يقل بشكل طفيف فقط على ما تم رصده في عام 2015 من الهجمات على نزل لاجئين، والتي بلغت 1031 هجوما. وأضافت مجموعة «فونكه» أنه تم أيضا تسجيل 217 هجوما ضد منظمات إغاثة أو مساعدين متطوعين للاجئين خلال عام.2016

وتستند المجموعة إلى رد صادر من وزارة الداخلية الاتحادية على استجواب برلماني من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض. وحسب هذا الرد تعد هذه الأعداد أولية ويمكن تغييرها.

وأدان حزب اليسار الألماني المعارض هذه الهجمات، ووصفتها خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب أوله يلبكه بأنها عنف عنصري ضد اللاجئين، وقالت: «إذا تم جمع هذه الأعداد التي تصف العنف العنصري اليومي ضد لاجئين، سوف تتجاوز 3500 هجوم وتعدي في إطار التعامل مع اللاجئين- أي بمعدل عشرة هجمات يوميا».

وتساءلت اليسارية الألمانية البارزة قائلة: «هل يستلزم الأمر وقوع ضحايا أولا قبل تصنيف الهجمات اليمينية كمشكلة محورية للأمن الداخلي ومنحها موقع الصدارة على أجندة السياسة الداخلية؟».

ودعت يلبكه الحكومة الاتحادية «لوقف إصدار انطباع بأن اللاجئين يمثلون تهديدا من خلال الاستمرار في تشديد قوانين خاصة باللجوء». وأكدت السياسية الألمانية أن اللاجئين هم من يتعرضون لتهديد، وقالت: «إن هناك نازيين يهددون لاجئين، ومن ثم يهددون ديمقراطيتنا».

وأدانت الحكومة الاتحادية في ردها على اليسار العنف ضد اللاجئين بشدة، وجاء في الوثيقة الصادرة من الحكومة: «إن الأشخاص الذين فروا من مواطنهم ويبحثون عن حماية في ألمانيا، يمكنهم حقا توقع الإقامة بأمان».

إلى ذلك ذكر تقرير صحافي أن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا يتوقع استمرار ارتفاع أعداد المهاجرين إلى البلاد. وذكرت صحيفة «فيلت أَم زونتاج» الألمانية، في عددها أمس الأحد استنادا إلى أرقام جديدة عن التطور الديموغرافي في ألمانيا، أن وجهة نظر الخبراء تفيد بأن صافي عدد المهاجرين القادمين إلى ألمانيا سيصل على المدى البعيد إلى 200 ألف شخص سنويا. ويعتزم المكتب الاتحادي للإحصاء طرح توقعاته في هذا الشأن يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت آخر مرة طرح فيها المكتب الاتحادي توقعات خاصة بعدد سكان ألمانيا في نيسان/ أبريل 2015، وقد أشارت التوقعات آنذاك إلى أن عدد الوافدين إلى ألمانيا خلال عامي 2014 و2015 تجاوز المليون شخص.

ولفتت التوقعات إلى حدوث تراجع مطرد في العدد السنوي للمهاجرين إلى البلاد خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، وأشارت إلى أنه بدءا من عام 2021، ستتراوح أعداد المهاجرين بين 100 ألف شخص إلى 200 ألف شخص سنويا. وفي أعقاب التدفق القوي للاجئين في عامي 2015 و2016، أصبحت هذه التوقعات في حكم المتقادمة، وكان المكتب الاتحادي أعلن في نهاية كانون الثاني/ يناير 2017 عن تقدير جديد لعدد سكان ألمانيا بحلول نهاية 2016، حيث كشف عن وصول عدد سكان البلاد إلى نحو 82.8 مليون نسمة وهو مستوى قياسي لم يحدث من قبل.

ويرجع السبب في هذا الارتفاع مجددا إلى الهجرة، وتوقع المكتب أن يكون عدد المهاجرين إلى ألمانيا في العام الماضي زاد عن عدد من غادروها بمقدار لا يقل عن 750 ألف شخص، فيما وصل هذا الفارق في عام 2015 إلى 1.1 مليون شخص، وذكر المكتب أنه لولا الهجرة من مناطق بها حروب ومن دول الاتحاد الأوروبي لتقلص عدد سكان ألمانيا.

من جهة أخرى أعرب سياسي بارز بحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن دهشته إزاء الجلبة التي أحدثتها المعارضة بعد نشر تقرير صحافي عن مراقبة الاستخبارات الخارجية الاتحادية (بي إن دي) لصحافيين أجانب.

وقال كلمنس بينيجنر خبير الشؤون الاستخباراتية بحزب المستشارة المسيحي الديمقراطي إن اللجنة البرلمانية المعنية بالرقابة على الأجهزة الاستخباراتية عرضت في منتصف عام 2016 في تقرير عام «أن وسائل إعلام خضعت أيضا في الماضي لعمليات استخبارات اتصالات استراتيجية».

وتابع أن هذه الممارسة الماضية للاستخبارات الخارجية الاتحادية تم انتقادها بشدة سابقا، ولكنه أكد أن الأوساط السياسية اتخذت بعد ذلك إجراءات حاسمة نتيجة هذه الممارسة. وأوضح السياسي الألماني البارز أنه كان هناك «سلسلة من التحسينات التي أسهمت بشكل واضح في تحسين حماية الألمان ومواطني الاتحاد الأوروبي» في قانون الاستخبارات الخارجية الجديد الذي تم المصادقة عليه في نهاية عام.2016

وأضاف «إن المراقبة المقصودة لمواطني الاتحاد الأوروبي ليست مقبولة بموجب هذا القانون».

يذكر أن تقريرا صحافيا نشرته مجلة «شبيغل» الألمانية أوضح أن الاستخبارات الخارجية الاتحادية راقبت صحافيين أجانب في أفغانستان وباكستان ونيجيريا.

وحسب وثائق، استطاعت المجلة الألمانية الاطلاع عليها، أدرجت الاستخبارات الخارجية الألمانية على الأقل 50 رقم هاتف وفاكس أو عناوين بريد إلكتروني لصحافيين أو إدارات تحرير في قائمة المراقبة الخاصة بها.