﻿الأمم المتحدة تطلق حملة إغاثة لليمن بعد شهرين وهادي يتهم الانقلابيين بالعبث بمقدرات الدولة

تعز ـ «القدس العربي»: أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحده للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين ان الأمم المتحدة ستطلق حملة إغاثية لليمن في 25 نيسان (إبريل) المقبل، فيما طالبه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بسرعة تحرك وكالات الأمم المتحدة في اليمن ونزولها الميداني إلى المناطق الواقعة تحت إدارة السلطة الشرعية.

وقال أوبراين خلال استقبال الرئيس اليمني له في العاصمة المؤقتة عدن أمس «ان حملة انسانية لدعم اليمن وتقديم مزيد من المساعدات الاغاثية ستطلق في 25 نيسان/ابريل القادم لتأمين الاحتياجات الاساسية من الغذاء والماء والدواء للمحتاجين».

وأوضح ان «عدن اليوم ليست عدن الامس التي زرتها عقب التحرير مباشرة حيث تطبعت الحياة فيها ودبت الحركة والتطور ارجاءها فضلا عن جوانبها الأمنية المتميزة». وقال «اننا نتطلع ايضا لزيارة قادمة لتعز للوقوف على اوضاعها واحتياجاتها الإنسانية انطلاقاً من مسؤلياتنا في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف المواقع والظروف».

واشاد المسؤول الأممي بجهود الحكومة التي تبذلها في خدمة وطنها وشعبها انطلاقا من مسؤلياتها تجاههم. مؤكداً تقديم الدعم التام لذلك، كما حيّا دعم المبادئ الإنسانية في هذا الاطار. وقام اوبراين بزيارة ميدانية للعديد من المرافق الخدمية والحيوية في محافظة عدن، جنوبي اليمن، للإطلاع على ما تقدمه من خدمات للمواطنين اليمنيين، في ظل هذا الوضع الإستثنائي في البلاد.

وكان هادي طالب خلال لقائه المسؤول الأممي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالنزول الميداني إلى المدن والمناطق اليمنية الواقعة تحت إدارة السلطات الحكومية لتلمّس التسهيلات التي تقوم بها السلطات في مختلف المناطق والمنافذ والتي تتم في عملية انسيابية من خلال تدفق البضائع والمساعدات الإنسانية إلى كل مناطق اليمن.

وقال الرئيس اليمني»ان معاناة شعبنا تتضاعف مآسيها وخصوصاً في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين من خلال الممارسات اللاانسانية لسلوك العصابات التي زجّت في غياهب السجون والمعتقلات الاف الابرياء الذين يرفضون ممارساتهم فضلاً عن السجناء السياسيين والإعلاميين والاساتذة والاطباء وغيرهم من شرائح المجتمع التي ترفض الطائفية والطغيان التي تمارسها تلك المليشيا الانقلابية ومن يمولها».

واتهم «الانقلابيين بالعبث باقتصاد الدولة ومقدرات اليمن وافراغهم خزينة البنك المركزي لمصلحة مجهودهم الحربي وحرمان الشعب اليمني من قوته والموظفين من مرتباتهم».

وأوضح ماعانته المحافظات اليمنية المحررة من ميليشيا الانقلابيين وعدم استلام مستحقاتهم طوال سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي حتى تم افراغه وافلاسه «واليوم وبعد قرار الحكومة نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن فإننا نوصل مرتبات الموظفين إلى كل محافظات الوطن بما فيها معقل الانقلابيين صعده لأننا دولة ولسنا عصابة ويعنينا مواطنينا اينما كانوا رغم جباية الانقلابيين للموارد الضريبية والجمركية وغيرها لمصلحتهم دون توريدها إلى البنك لمصلحة الدولة».

واشار هادي إلى عملية التوافق والتحوّل التي شهدها اليمن عبر المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمّنة وما تلاها من «خطوات هامة للتوجه نحو بناء يمن اتحادي عادل وجديد يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات من خلال المشاركة العادلة في السلطة والثروة الامر الذي ارتد عنه الانقلابيون (الحوثي وصالح) في تحدي سافر للاجماع الوطني والدعم الاقليمي والدولي لليمن وشرعيتها الدستورية».