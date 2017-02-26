﻿سالم المسلط لـ «القدس العربي»: لن نكون سبباً في فشل «جنيف 4»… وإيران دولة احتلال في سوريا

جنيف «القدس العربي»: قال سالم المسلط المتحدث الرسمي باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات إن وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري لم يأت إلى جنيف لبحث اي حل سياسي، واتهم المسلط وفد النظام بانه يعمل لإفشال المفاوضات. واضاف المسلط في حوار اجرته معه «القدس العربي» ان «من يصنع الارهاب هو النظام فكيف يتحدث عن محاربته». وقال المسلط ان من لا يقبل بالثوابت السورية مع احترامه لمنصتي موسكو والقاهرة فمن الافضل ان يجلس على طاولة مندوب النظام السوري بشار الجعفري، وفيما يلي نص الحوار:

■ ما هي توقعاتكم لجنيف 4 عقب تصريحات الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا والتي ايضاً قالها وفد النظام عقب لقائهم الموفد الدولي عن طريق فيصل مقداد ورفضهم للقرارات الدولية والاتفاقات السابقة جنيف1؟

□ لم نستغرب من النظام هذا الرد فهم لم يأتوا إلى جنيف لبحث حل سياسي فهم دائما يؤمنون بالحل العسكري، نحن جئنا نريد ان ننجز شيئاً ولم تكن هناك جدية لرفع المعاناة عن الشعب السوري سواء من المجتمع الدولي او الأمم المتحدة نتمنى ان نرى شيئاً يحدث هنا في «جنيف «4 ولا نريد ان يتكرر لكن امام هذه العقلية التي لا تؤمن سوى بالقتل والحل العسكري نريد ان يكون للمجتمع الدولي والامم المتحدة دور اكبر وحقيقي يضغط على هذا النظام لأنه آن الاوان ان نرفع هذه المعاناة عن الشعب السوري الشعب قدم الكثير لكن للأسف الشعب لا يواجه فقط النظام وانما دولاً منها إيران وميليشياتها الطائفية التي تحتل سوريا، نرغب ان يتمخض جنيف عن حل يرفع هذه المعاناة لكن نقول نرغب لكننا لا نتوقع نتيجة ايجابية من هذه الجولة لأنه اذا كان النظام منذ بداية الجولة يتحدث بخطاب كهذا فهو غير جاد للمضي قدماً للوصول إلى حل فهو لم يأت بإرادته لمناقشة انتقال سياسي لذلك يجب على روسيا ان كانت جادة كما فعلت في آستانة لوقف اطلاق ووقف النار فهي قـادرة ان تضـغط على النظام في اتجاه ايجاد حل سياسي في جنـيف.

أقول روسيا لان روسيا هي من انقذت النظام عقب ان أوشك ان ينتهي لولا تدخلها في سوريا كما انها هي من حسمت معركة حلب لصالحه ومناطق أخرى وهو ما جعل النظام يتمادى أكثر لكن نتمنى ان تكون الأطراف جادة هنا في جنيف، الأمر ليس سهلاً وهو معقد، بدأت المفاوضات والنظام لا يريد ان يتحدث الا عما يسميه الحرب على الارهاب لكن لا يمكن لمن يصنع الارهاب ان يحارب الارهاب سيتطلب الاختراق جهداً شاقاً من المبعوث الدولي ونتوقع مفاوضات شاقة لكن سنكون طرفاً يسعي دائماً لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

■ الا تعتقدون ان دي مستورا يلعب دوراً لتقويض الانتقال السياسي الذي تطالبون به خاصة بتفسيرات بالقرارات الدولية والتي يحاول المبعوث الدولي بطريقة وانتم بطريقة اخرى والنظام بطريقة خاصة فيما يتعلق بقرار 2254 وقضية الحكومة او الحكم بصلاحيات كاملة؟

□ ليست لنا مشكلة مع السيد ديمستورا فمشكلتنا مع النظام الذي انتهج الاجرام تجاه الشعب السوري، ديمستورا مبعوث مكلف من الأمين العام للأمم المتحدة ويتعرض لضغوط دولية خاصة من روسيا وبالنهاية لا بد ان يرضي الأطراف كلها ليس لنا مأخذ على دي مستورا ولا توجد لنا تفسيرات اخرى للقرارات الدولية جئنا إلى هنا نستند إلى بيان جنيف 2012 كأساس للعملية التفاوضية، وهناك القرار 2254 لا يوجد لدينا تفسير مختلف لذلك لكن عندما تحدث دي مستروا عن شكل الحكم على انه حكم ذو مصداقية ودستور وانتخابات، بينما نحن نتحدث عن هيئة حم انتقالي ويجري بحث الدستور والانتخابات في فترة لاحقة لكن الخطوة الاولى التي يجب ان تبدأ والتي من الممكن ان تجعل من هذه المفاوضات ناجحة بمناقشة هيئة الحكم الانتقالي لا يوجد اي تفسير اخر وانتقال سياسي كامل.

■ البعض يقول ان سقف التوقعات عند المعارضة عالٍ جداً وان النظام لن يتخلى عن الحكم بسهولة وانكم حالمون او غير واقعيين كيف تعلقون؟

□ هناك ثوابت ثمنها نصف مليون شهيد لا يمكن تجاوز ذلك وليست احلاماً فقدنا الاحلام منذ ان فقدنا تلك الارواح، نريد ان يتحقق شيء للشعب السوري مهما كلف الامر نعلم ما يواجهنا ونعلم العراقيل في طريق انجاز اي حل وهذا يتطلب الصبر، لسنا حالمين كي نطمع بحل يكسبنا مناصب او اموراً اخرى ومكسبنا الذي نطمح اليه ان تتغير سوريا من دولة استبداد إلى دولة ديمقراطية مدنية تحفظ للشعب كرامته، الحقيقة ان هناك شعباً في سوريا وسنحقق له ما يريد، هذ الثمن الذي قدمه الشعب السوري لا يمكن لاحد ان يتجاوزه في نهاية المطاف هذا النظام سيزول ومن يبقى هو الشعب ان سماها الاخرون حلماً لكنها بالنسبة لنا غاية وهدف.

■ كيف تفسرون اللقاءات التي حدثت بينكم وبين منصة القاهرة ولماذا لا تقومون بالتواصل مع منصة موسكو وهل سيتم تشكيل وفد موحد؟

□ مؤتمر الرياض عندما عقد ضم أكثر من 27 عضواً ممن شاركوا في منصتي موسكو والقاهرة والان في الهيئة العليا للمفاوضات هناك 9 اعضاء من منصتي موسكو والقاهرة والان روسيا تريد ان تفرض هذه المنصات، هم يتهمون المعارضة انها مشتتة لكنهم يريدون تقسيمها الان إلى 3 منصات، والجميع زملاء اعزاء علينا في هذه المنصات وجرت لقاءات بين الهيئة العليا للمفاوضات واخوة لنا من منصة القاهرة وكان اللقاء ودياً وجرى تبادل الآراء، وغير صحيح اننا لم نتواصل بمنصة موسكو حيث ان السيد صفوان عكاش عضو الهيئة العليا للمفاوضات كلف بالتواصل مع منصة موسكو وكانت اتصالاته مباشرة مع السيد قدري جميل لكن لم يأتِ رد من منصة موسكو في السابق كان هناك رفض. يريدون أن يكونوا طرفاً منفصلاً الآن ربما الموضوع اختلف مع منصة القاهرة والامور الآن يجري بحثها بين اعضاء الهيئة العليا للمفاوضات، واعود لمنصة موسكو فلم يجر التواصل هنا في جنيف لكن تواصلنا سابقاً كما أوضحت، لكن نرحب بأي طرف طالما نستند إلى ثوابت الثورة وبيان الرياض وجميع المجتمعين من موسكو والقاهرة والذين شاركوا معنا في صياغة هذا البيان. فمن يتفق معنا على الخلاص من هذا النظام مرحب به لكن من كان لا يقبل بهذه الثوابت مع احترامي للمنصتين فمن الافضل ان يجلسوا على طاولة بشار الجعفري.

■ التقيتم هنا في جنيف بمجموعة دول من اصدقاء سوريا، ما هي مخرجات هذا اللقاء وما هو الموقف الامريكي خاصة تجاه المعارضة السورية؟

ـ اللقاء كان للاطلاع ودائماً ما نلتقي سواء هنا في جنيف او في الرياض ولهذه الدول مواقف مع الشعب السوري ولا بد ان نعرف المواقف الحقيقة لهذه الدول لذلك نلتقي ولا بد ان تعرف مواقف الادارة الامريكية الجديدة، لا زالت الامور غير واضحة بالنسبة للإدارة الامريكية لكننا ننتطر.

■ هناك تحول على ما يبدو في الموقف الامريكي بشكل ايجابي؟

□ نتوقع ان تكون مواقف ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مختلفة عن الادارة السابقة، وواضح ان الرسائل الامريكية خاصة إلى إيران والتي نعتبرها دولة احتلال والنظام الايراني نظام حاقد وشارك في الاجرام بحق الشعب السوري وهي رسائل نرحب بها وهي رسائل مختلفة عن الادارة السابقة والأسلوب يختلف عن أسلوب إدارة الرئيس السابق اوباما، بالنسبة لسوريا تحدثوا عن مناطق آمنة ومحاربة الارهاب في سوريا وتحدثوا ايضاً عن ضرورة رحيل الميليشيات الايرانية وخاصة مليشيا حزب الله ومغادرة سوريا هذه بوادر جيدة نرحب بها لكن الامور لا زالت غير واضحة بشكل عام عن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا والسوريين.

■ ما هي خياراتكم في حال فشل جنيف 4 ؟

□ سنذهب إلى ابعد الحدود لرفع المعاناة عن شعبنا لكن لن نكون السبب في فشل اي مفاوضات والجميع يعلم من هو الطرف الذي يسعى إلى افشال المفاوضات، وتأكدوا تماماً ان الطرف الذي يسعى دائما لإفشال كل الجهود هو النظام.