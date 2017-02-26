﻿«جنيف 4»: المعارضة غارقة في تفسير القرار 2254 بشأن الانتقال السياسي

جنيف ـ «القدس العربي»: يصعب على جميع الصحافيين المتواجدين في جنيف الحصول على أي معلومة من الوفد الحكومي السوري عن تفاصيل المفاوضات الماراتونية الجارية هنا في مقر الأمم المتحدة، ما خلا المواقف الاعتيادية التي يصرّح بها بشار الجعفري رئيس الوفد خلال إدلاءاته أمام وسائل الإعلام.

لا يُمكن مشاهدة وفد الحكومة إلا عندما ينزل من سياراته إلى جولة المفاوضات وعندما يصعد بها عائداً إلى الفندق، أما الأمن السويسري فيمنع على جميع وسائل الإعلام الدخول إلى الفندق حيث يُقيم وفد الحكومة.

يُحافظ وفد الحكومة السورية على سرية المفاوضات، ربما تشكل هذه الاستراتيجية جزءاً من فن التفاوض الذي تتبعه السلطات السورية، لا معلومات ولا تسريبات ولا تفاصيل عما يجري داخل الغرف المغلقة.

جدارٌ مصفّح يفصل الوفد الذي يرأسه الجعفري عن آذان الصحافيين الفضوليين، قد يكون ذلك مفيداً للعملية التفاوضية المتعثرة أصلاً، لكنه ليس مفيداً لمراسلي وسائل الإعلام الذي يلاحقون بصعوبة معلومة هنا وأخرى هناك.

وربما هذا أيضاً التزام برغبة المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا الذي اقترح على الأطراف المتفاوضة الالتزام بقواعد الانضباط التي تضمن سرية المفاوضات وعدم الكشف عن تفاصيلها.

جوهرياً، أرخت الهجمات التي نفذتها جبهة النصرة في مدينة حمص يوم السبت بظلالها الثقيلة على أجواء جنيف 4. الوفد الحكومي ازداد إصراراً على أن يكون بند مكافحة الإرهاب هو البند الرئيسي والمفتاح للمفاوضات الجارية فيما تُصر المعارضة على مناقشة الحل السياسي.

يبدو وفد المعارضة غارقاً في تفسير القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 18 كانون الأول/ ديسمبر2015 والمتعلق بالأزمة السورية، المعارضة السورية تقرأ في القرار أنه ينص على تسليم السلطة فيما يفسره المقربون من النظام انتقال سياسي لكنه لا يتحدث عن هذا الانتقال بمعزل أو بدون دور للرئيس السوري بشار الأسد، هذا يعني أن الانتقال السياسي يمكن أن يحصل وفق القرار ذاته مع بقاء الرئيس الأسد في السلطة.

وجاء في القرار 2254 أنه ينص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع كانون الثاني/ يناير 2016 بهدف التوصل إلى تسوية سـياسية دائمة للأزمـة.

وكان دي ميستورا اقترح على وفدي الحكومة السورية والمعارضة المشاركين في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، تشكيل فرق لملفات الإدارة والدستور والانتخابات، وترك قضايا الإرهاب لمفاوضات أستانة. وتضمنت ورقة المقترحات التي قدمها دي ميستورا للوفدين 3 فرق عمل خاصة بملفات الإدارة والدستور والانتخابات، التي نص عليها القرار 2254. وتشير الوثيقة إلى أن المبعوث اقترح ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانة.