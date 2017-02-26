﻿عون قد يدعو إلى حوار حول قانون الانتخاب… وباسيل يلوّح بالعودة إلى «الأورثوذكسي»

بيروت ـ «القدس العربي» : في انتظار الصيغ الانتخابية الجديدة التي ستخرج بها اللجنة الثلاثية المؤلفة من الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر والوزير علي حسن خليل عن حركة أمل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري عن تيار المستقبل بعد تقاعد اللجنة الرباعية التي كان يتمثل فيها حزب الله، بدا واضحاً أن بعض الصيغ يتهاوى وبعضه الآخر يعود إلى الحياة من جديد. وبات شبهَ مؤكد أن مشروع المختلط يوافق عليه تيار المستقبل وربما النائب وليد جنبلاط ويرفضه حزب الله وربما حركة أمل، فيما المشروع التأهيلي يرفضه «المستقبل» ويرضى به «الحزب» و»الحركة .

تزامناً أفيد أن الوزير باسيل يعمل على تسويق صيغة جديدة، وأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لم يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة رغم توقيعه من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية قد يلجأ في الايام القليلة المقبلة إلى خطوات من بينها دعوة القيادات السياسية إلى طاولة حوار في بعبدا تحصر نقاشاتها في صيغ القوانين، أو طرح هذه الصيغ على طاولة مجلس الوزراء لـ»جوجلتها» وحصرها بعدد منطقي، فتحال بعدها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها.

وأعلن الوزير باسيل «أن ساعة الحقيقة قد اقتربت، ونحن اقترحنا قانونين أحدهما مختلط وفيه معيار واحد يصحح التمثيل وقانون آخر تأهيلي بمعايير واضحة لصحة التمثيل، وهذان القانونان وافق على أحدهما فريق وآخر وافق عليه فريق آخر. لكنني أؤكد ان الخلاف بين الفريقين لا يتعدى إطار الخلاف على مقعد واحد أو مقعدين على الأكثر».

وسأل «هل مقعد أو مقعدان يستأهلان الخلاف؟ لذلك نحن مستعدون لتقديم قانون ثالث، ولكن ماذا سيحصل بعدها إذا لم يوافق الأطراف على هذا القانون الثالث؟ عندها سنعيد المطالبة بالقانون الأرثوذكسي الذي ضحّينا به وهو الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف. والبرهان على ما أقوله أن الجميع عندما تتأزم الأمور يطالبون بالعودة إلى القانون الأرثوذكسي. ومن هنا أقول إذا كانت النية هي عدم إجراء الإنتخابات والمماطلة في الوصول إلى حل فعلي، فنحن لسنا أقلية ولا يستطيع أحد أن يتفق علينا ولسنا مستعدين لخسارة الوقت أكثر من ذلك. فحرام علينا تضييع الوقت، حرام البلد، حرام الأمل الذي نعيشه، الموازنة مهمة ولكن ليس لها قيمة إن لم تحصل الانتخابات ولن نتمكن من فعل أي شيء إلا إذا أقررنا قانوناً جديداً للانتخابات ولا يراهن أحد على الوقت لتغيير نظرتنا وموقفنا الذي هو موقف كل اللبنانيين، الموقف الذي تفاهمنا عليه مع حزب الله وحركة أمل والمستقبل والقوات وجميع اللبنانيين وهو عدم العودة إلى قانون الستين ومن يخلّ بهذا الإتفاق هو الذي يتحمل مسؤولية تدهور البلد. وعندما لا يوقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فهو يحترم خيار اللبنانيين جميعاً ويحترم الإتفاق الحاصل بين القوى السياسية ويحترم الدستور وإرادة اللبنانيين التي تصنع الدساتير».

وكان الخلاف بين الرئيس ميشال عون والوزير باسيل من جهة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من جهة أخرى، انعكس مقاطعة من وزيري الحزب الاشتراكي مروان حمادة وأيمن شقير للعشاء الذي دعا اليه الرئيس عون على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا في خلال زيارته بيروت.

وذهب البعض إلى حد اعتبار أن الرئيس عون لم يوجّه أصلاً الدعوة للوزيرين الدرزيين لحضور العشاء على غرار عدم اصطحاب أحدهم في جولته على القاهرة وعمان، ما جعل مناصري الحزب الاشتراكي يوجّهون الانتقادات القاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فسأل أحدهم «يعني اذا فخامتو ما دعا ولا مسؤول درزي او اذا ما حضر اي مسؤول درزي مدعو على العشاء المقام لفخامة الرئيس عباس، راح يموت الدروز من الجوع؟»، واضاف «واهم وملتبس هذا العهد البائس».

وكتب آخر «ما بغيّر شي إن دعا أو ما دعا…الرئيس عباس وكل فلسطيني شريف يعرف من عمل لفلسطين ومن يعمل لفلسطين بصدق… ومن استشهد من اجل فلسطين أليس المعلم كمال جنبلاط ؟».

وجاء في تغريدة أحد الاشتراكيين «أولاً وبالناقص من الحضور مع هيك رئيس. ثانياً هيدي مش اول مرة فقد استثنى سفر وزارء الحزب إلى مصر والأردن. ثالثاً العلاقة بين فلسطين كل فلسطين هي أكبر وأعمق من دعوة على عشاء».