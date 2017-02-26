﻿«فتح الشام» تأمر بإيقاف برنامج إذاعي كان يبث على راديو محلي فينصاع للقرار بعد تعرضه لتهديداتها

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: قررت إدارة راديو «فريش» إيقاف البرنامج الأسبوعي «نقاش» الذي يقدمه الإعلامي هزاع الهزاع من داخل مدينة كفرنبل التابعة لمحافظة إدلب شمال سوريا بعد أن تعرضوا للتهديد من قبل :»هيئة تحرير الشام»، (النصرة سابقاً) حسب بيان نشر على صفحتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال البيان: نعتذر من مستمعي ومتابعي برنامج «نقاش» الذي يديره الزميل هزاع الهزاع بأن البرنامج سيتوقف وبشكل دائم وذلك بناء على طلب هيئة فتح الشام وقد تضمن الطلب بعض التهديدات.

التهديدات جاءت بعد بث حلقة تحدثت عن دور الغرب في دعم مراكز الأطفال في مدينة كفرنبل وما حولها وعن تأثير ذلك على أخلاق الطفل السوري الذي يتلقى التعليم في تلك المراكز، حيث تساءل معد ومقدم البرنامج هزاع الهزاع في بداية برنامجه بعد أن استضاف عبد الرحمن إسماعيل مدير مراكز الأطفال في مدينة كفرنبل والشيخ حازم حلاق: هل هي حقاً تلك المراكز تسعى للترفيه عن الطفل أم لإبعادهم عن المساجد؟ وهل جاء هؤلاء الأطفال لتعلم القراءة والكتابة ام الرقص والغناء؟ وأضاف هزاع أنه من غير الممكن ان يتخرج من تلك المراكز سوى معجبي نانسي وهيفا وكيم كارداشيان.

وقال الصحافي هادي العبد الله أحد مؤسسي راديو «فريش» في محافظة إدلب خلال اتصال هاتفي مع «القدس العربي»: إن جهاز الحسبة التابع لجبهة النصرة في السابق لم يتوقف عن تهديد ومداهمة مقر الراديو في مدينة كفرنبل، وملاحقة كوادرها الاعلامية لأسباب كثيرة أهمها: أن الراديو يبث الاغاني ويسمح للمرأة بالمشاركة في برامجه، وهذا ما جعلنا نلغي بث جميع الاغاني واستبداله بأصوات من الطبيعة.

وأضاف أن تهديد «فتح الشام» الأخير جاء بسبب جرأة برنامج «نقاش» في طرح مواضع شائكة عدة، أهم تلك الحلقات كانت هل يريد الشعب السوري دولة دينية أم ديمقراطية، وأخرى ناقشت الدستور وغيرها من الحلقات التي ربما لم تعجب جهاز الحسبة في المدينة.

واستغرب الناشط محمد الإدلبي قرار جبهة فتح الشام الذي أجبر إدارة راديو فريش على إيقاف برنامج نقاش حيث قال إن «عنوان الحلقة ومضمونها كان يخدم فكر السلفية الجهادية في سوريا وعلى رأسها تنظيم فتح الشام (النصرة سابقاً)، حيث عمد معد ومقدم البرنامج على شيطنة تلك المراكز التي تخدم بشكل رئيسي الطفل السوري في تلك المناطق من محافظة إدلب، عبر تسويقه واتهامه للمراكز بأن لديها برامج ترفيهية تهدف لنزع تربية الأطفال وأنها تعلمهم قلة الأدب وتبعدهم عن الدين بدل القراءة والكتـابة وحـفظ القـرآن وهو غيـر صحـيح إطـلاقاً».

وكان راديو «فريش» قد تعرض لمداهمة وسرقة محتويات الراديو من قبل عناصر كانت تتبع لـ»جبهة النصرة» في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وفي مداهمة أخرى أقدم خمسة عناصر من «جبهة النصرة» في العام ذاته بمداهمة مقر راديو «ألوان» في قرية دارة عزة بريف حلب وتوعدوا حينها بمحاربة جميع «العلمانيين» ومموليهم.