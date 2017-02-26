﻿مؤسسة خيرية ترعاها الشيخة موزا تستحدث بالشراكة مع مايكروسوفت بوابة لتشغيل الفلسطينيين

الدوحة ـ «القدس العربي»: أطلقت مؤسسة «صلتك» القطرية لدعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي، وشركة مايكروسوفت رسميا بوابة «فلسطين تعمل»، بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية ومنتدى «شارك» الشبابي.

وتأتي الخطوة في إطار جهود المؤسسة التي ترعاها الشيخة موزا بنت ناصر وترأس مجلس أمنائها لتمكين الشباب خصوصا في المناطق والدول المحتاجة لمبادرات تساهم في إطلاق قدرات هذه الفئة. ووقع منتدى شارك الشبابي، شريك صلتك ومنفذ البرنامج في فلسطين، مذكرات تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العالي وممثلي 11 جامعة محلية بهدف تمكين الطلبة من الاستفادة من خدمات البوابة.

وقالت صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لصلتك أن المؤسسة تعمل من خلال البوابة الجديدة على تأهيل الشباب لدخول سوق العمل وربطهم بالوظائف، الأمر الذي يمكّنهم من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم.

وأضافت أن صلتك تؤمن بالقدرات والطاقات الكامنة لدى الشباب الفلسطيني ويسرها العمل بالتعاون مع الشركاء سعياً لإطلاق هذه الطاقات وتنميتها وذلك تماشياً مع رؤية المؤسسة واهتمامها بالشباب الفلسطيني.

واعتبر الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني بوابة «فلسطين تعمل» فرصة لترويج التوجه الحكومي لإحداث التغيير في التفكير تجاه التعليم التقني والتدريب المهني، لا سيما أن رفع راية هذا النوع من التعليم والتدريب يحتاج إلى جرأة.

وأعرب عن أمله أن تضع «فلسطين تعمل» النقاط على الحروف لصالح تغيير التخصصات الأكاديمية التي باتت تسهم في ارتفاع معدلات البطالة بين أوساط الخريجين، واستبدالها بالتوجه نحو التعليم التقني والتدريب المهني. وعبر عن فخره بهذه المنصة وبعلاقة وزارته بمؤسسة صلتك، متمنيا أن يكون هذا المشروع بعثا جديدا للحياة في الوسط الشبابي الفلسطيني.

وتأتي الخطوة لتستكمل جهود صلتك التي حققت العديد من الإنجازات البارزة مع نهاية عام 2016، والتي شملت 16 دولة عربية تعمل بها المنظمة. واستفاد منها أزيد من 300 ألف شاب عربي تم ربطه بفرص عمل بكلفة وصلت نحو ربع مليار دولار تم حشدها من خلال التمويل المشترك مع 150 شريك

دولي وإقليمي ومحلي بما في ذلك منظمات لخدمة الشباب. وتؤكد صلتك على أهمية العمل على تنمية المجتمعات العربية وتحسين الظروف المعيشية لشرائحها من خلال الحد من مشكلة البطالة عند الشباب حيث تحشد الطاقات والموارد اللازمة لربط هذه الفئة بفرص عمل حقيقية لتنمية مستقبلهم وتحييدهم عن الطرق الخاطئة وذلك عن طريق إطلاق واستمرار مبادرات وبرامج مبتكرة.