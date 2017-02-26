﻿ارتفاع عدد الأقباط النازحين من سيناء واتهامات للكنيسة بالرضوح لابتزاز النظام

القاهرة ـ « القدس العربي»: في وقت وصل فيه عدد العائلات القبطية التي نزحت من سيناء إلى محافظات أخرى، خوفاً من هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية»، اقتصرت التحركات الرسمية على توفير تعويضات ووحدات إسكان، وفرص عمل، فيما اتهمت شخصيات وأحزاب سياسية الكنيسة

وقال وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، :تم حتى أمس الأحد، تسكين 118 أسرة مسيحية مصرية متنقلة» من شمال سيناء إلى 4 محافظات نتيجة الأعمال الإرهابية.

ونقل الموقع الرسمي للتلفزيون الحكومي المصري عن مروان إيضاحه في بيان أن محافظة الإسماعيلية استقبلت 96 أسرة، ومحافظة القليوبية 8 أسر، ومحافظة أسيوط 12 أسرة، ومحافظة القاهرة أسرتين.

وأضاف البيان أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى مصروفات التحاق الطُلاب بالمدارس، وكذلك القيمة الإيجارية لمحل الإقامة الجديد.

وحسب مروان، «سيتم تزويد كل أسرة منتقلة بمبلغ 1000 جنيه (نحو 60 دولارا أمريكيا) كإعانة عاجلة، مع توفير وجبات غذائية لها» من جانبه، قال اللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية، إن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أي من المواطنين المقيمين بشمال سيناء، منذ بدء الأحداث، مغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى.

وأضاف خلال اجتماع مع القيادات الأمنية، أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تضطلع بدورها الوطني في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتوفير الأمن لجموع المواطنين بالمحافظة ومنازلهم.

وأشار إلى أن الإرهاب يستهدف الجميع، ويجب مراعاة عدم منحه الفرصة للتجاوب مع مستهدفاته المشبوهة لشق الصف، حيث أن مؤامراته لن تنجح بفضل الوعي الوطني المستنير لجموع المواطنين، بالإضافة إلى التصدي الفاعل والحاسم من جانب قوات إنفاذ القانون.

وكانت عشرات الأسر المسيحية اضطرت الرحيل عن سيناء، بعد قتل تنظيم ولاية سيناء لـ8 مسيحيين، والتوجه إلى مدينة الاسماعيلية حيث استقبلتهم الكنيسة الانجيلية.

وفتحت مطرانية الإسماعيلية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حسابًا لتلقي التبرعات لصالح أسر النازحين من شمال سيناء «أقباط العريش». في السياق، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، توفير فرص عمل للأقباط الوافدين من شمال سيناء إلى الإسماعيلية.

وطالب في تصريحات تلفزيونية، الوافدين من العريش، بالتوجه إلى مديرية القوى العاملة في الإسماعيلية وتسجيل البيانات، مؤكدا أن فرص العمل ستتوفر لهم خلال أيام قليلة.

وأكد أن الشعب المصري قادر على محاربة ودحر الإرهاب، مقدما الدعوة لكل الوافدين من سيناء بالتوجه لمديرية الإسماعيلية لتوفير فرص عمل لهم، وشدد على أن الإرهاب مهما فعل لن يتمكن من إرادة المصريين، الذين هم أقوى من أي أعمال إرهابية. ووجه سعفان، مدير مديرية القوى العاملة في الإسماعيلية بتشكيل 3 لجان والتوجه بها إلى أماكن إقامة أسر الأقباط المنتقلين من شمال سيناء، وإجراء حصر شامل لكل الراغبين منهم في العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص، كل حسب مهنته.

كذلك، توجه وزير الصحة، أحمد عماد الدين راضي، برفقة قافلة طبية كبيرة إلى محافظة الإسماعيلية، لمساندة أسر الأقباط، والاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الخدمة الطبية لهم، فيما أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي، توفير وحدات سكنية بمشروع المستقبل في الإسماعيلية للإسكان الاجتماعي، تحت تصرف محافظ الإسماعيلية، لأقباط سيناء المهددين بالعمليات الإرهابية.

ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء كمال عامر، استهداف الجماعات الإرهابية للمصريين الأقباط في شمال سيناء، بالمحاولة الفاشلة.

وقال في تصريحات صحافية إن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، ومن ثم يعمل على تشويه صورة مصر في الخارج، وإنهاك قواها المختلفة، والتأثير علي الوحدة الوطنية».فيما أدان بيت العائلة المصرية، المستحدث الذي يضم الأزهر والكنيسة في مصر، الإرهاب في شمال سيناء واستهداف بعض المسيحيين من المواطنين، واستنكر ما وصفها بـ«الوحشية والهمجية التي تعرض لها بعض المصريين».

ودعا رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى تعويض الأسر القبطية الراحلة من شمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية، وتعويض أسر جميع الشهداء الذين قتلوا على يد الإرهاب.

وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، نجيب جبرائيل، لـ«القدس العربي»، إن «التحركات الحكومية تجاه الأزمة ليست مُرضية، خصوصا فيما يتعلق بتوفير أماكن الإعاشة، إذ وصل الأمر إلى سكن أسرة كاملة في غرفة واحدة بـ»نزل الشباب» في الإسماعيلية.

وأضاف أن «رحيل أقباط العريش للإسماعيلية أمر مؤسف هدفه تفتيت مصر، ولكن الأقباط لا يمكن أن يقدموا للإرهاب ملعقة من ذهب، فعناصر داعش يستهدفون المسيحيين لإحراج الدولة أمامهم، وهذه التنظيمات لا تختلف عما هو موجود في العراق وسوريا».

وتابع: «ما يحدث من داعش منظومة فكرية متطرفة ليس في العريش فقط ولكن في مناطق كثيرة من مصر، ولكن تحركات الحكومة غير مُرضية، لأن هناك كثيرا من الشباب يدرسون في جامعة سيناء ومدارس العريش ولم توفق أوضاعهم بعد الأحداث الأخيرة».

إلى ذلك، أصدرت 490 شخصية عامة مصرية بياناً، أدنوا فيه الحوادث الإرهابية التي استهدفت الأقباط في سيناء، واتهموا الكنيسة بالرضوخ لابتزاز النظام، من خلال إعلان دعمها الكامل غير المشروط له، والسعي للجم أي أصوات معارضة داخل الأوساط المسيحية، ليتحول المواطنون المسيحيون إلى كبش فداء لانتقام التنظيمات المسلحة، وللجمهور الذي رأى في المسيحيين الداعم الرئيسي لقمع النظام.

ووقع على البيان عدد من الأحزاب، والحركات السياسية، منها حزب مصر القوية، والتيار الشعبي تحت التاسيس، والعيش والحرية تحت التأسيس، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وحركة 6 إبريل.

وقال الموقعون في البيان: «يعكس مشهد الهجرة القسرية الأخير الذي تعيشه عشرات الأسر المصرية المسيحية من سكان شمال سيناء، الحالة التي يعيشها أهالي المنطقة منذ أن تحولت إلى ساحة حرب مفتوحة بين التنظيمات الطائفية المسلحة وقوات الجيش والشرطة، وهي حرب لا يدفع ثمنها سوى أهالي سيناء بعد وقوعهم فريسة لانتهاكات الطرفين، التي تشكل أيضًا مستوى جديدا من الاستهداف الموجه للمسيحيين منذ سنوات، بدءًا من الهجوم على الكنائس عقب الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية، والهجوم على الكنيسة البطرسية، حتى وصلنا اليوم لهذا المشهد».

وتابع البيان: «كتأكيد من قبل تنظيم ولاية سيناء، المجرم على استهدافه للمسيحيين، عقب نشره الفيديو الأخير الذي أكد فيه مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية، قتل عناصر التنظيم 8 من المواطنين المسيحيين في العريش، في ظل غياب تام لأي إجراءات تأمينية من قبل الدولة في مشهد يصل إلى حد التواطؤ».

وبينوا أن «النظام لا يتوانى عن استخدام القضية القبطية لتأكيد شرعيته وانتزاع القبول الدولي، بينما لم يقدم لهم الحماية المطلوبة، ولم يستجب لأي مطالب تتعلق بتعديلات التشريعات والأعراف التي تؤيد التمييز وتقوض المواطنة».

وشددوا على أن «الهجرة القسرية للأسر المسيحية هو نجاح جديد للتنظيمات الإرهابية، والتي تستمد قوتها من انتهاكات الدولة، والإنهاك الذي يعاني منه المجتمع السيناوي على إثر المساعي الرامية لجعل شمال سيناء ساحة للصراع الإقليمي على غرار الموصل والرقة».

وأعلن الموقعون على البيان، بدء حملة شعبية للتضامن مع المواطنين المسيحيين في شمال سيناء.

وأكدوا رفضهم لكل أشكال الابتزاز السياسي الممارس على المسيحيين في مصر، وعلى أن احترام قيم المواطنة والحق في الاعتقاد واحترام حقوق الإنسان، هي السبيل الوحيد لإنقاذ كافة المواطنين من نفوذ التنظيمات المسلحة وقمع أجهزة الدولة، وأيضا لمواجهة الدعاية المضللة التي تحرض وتدعي كذبا بأن هؤلاء المواطنين هم الداعم الرئيسي للممارسات القمعية والظالمة وسياسات الإفقار للنظام الحالي، التي يعاني منها الجميع على حد السواء.