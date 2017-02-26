﻿السيسي يعدّل نبرته تجاه الأزهر وشيخه: منارة الفكر الإسلامي المعتدل

القاهرة ـ «القدس العربي»: عدّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نبرة خطابه الموجهة لمؤسسة الأزهر الشريف وشيخها الدكتور أحمد الطيب، عقب استقباله، أمس، لاستعراض جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة.

وقال خلال لقائه «الطيب، إن «الأزهر هو منارة الفكر الإسلامي المعتدل»، مشيراً إلى «المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الأزهر وشيوخه وأئمته الأجلاء في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب».

وشجع على «استمرار الجهود التي يقوم بها الأزهر في تجديد الخطاب الديني في الداخل والخارج، والتأكيد على قيم التقدم والتسامح وقبول الآخر، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة والتي تواجه فيها تحدي الإرهاب المتنامي على نحو غير مسبوق».

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، إن «شيخ الأزهر عرض على الرئيس الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر (الحرية والمواطنة)، الذي تنظمه المشيخة في القاهرة يوم 28 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة وفود من 50 دولة، فضلاً عن مشاركة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورؤساء الكنائس الشرقية، ومفكرين ومثقفين من كل الأطياف الفكرية، وذلك لمناقشة قضايا المواطنة والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي، والتجربة العربية الإسلامية المسيحية في التعايش المشترك على مدار قرون.

وتطرق اللقاء كذلك، حسب المتحدث، إلى الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولي.

وأشار الطيب إلى ندوة الحوار التي عقدها الأزهر الشريف مع المجلس البابوي للحوار مع الأديان في الفاتيكان، التي تم خلالها مناقشة كيفية مواجهة التعصب والعنف والتطرف، وأهمية احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، بهدف تفعيل القيم الإنسانية المشتركة، استناداً إلى أن الاختلاف في العقيدة أو المذهب أو الفكر لا يجب أن يضر بالتعايش السلمي بين البشر.

وشهدت العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ومشيخة الأزهر تذبذبا ملحوظا طوال الأيام الماضية، بعدما نهر السيسي خلال أحد خطاباته شيخ الأزهر قائلا «تعبتني يا فضيلة الإمام»، ليتحدث بعدها عن ضرورة تعديل أحكام الطلاق والإفتاء بعدم جواز الطلاق الشفهي والاعتماد على «الموثق» فقط، وهو ما رفضته هيئة كبار العلماء «أعلى هيئة إسلامية في البلاد»، بالإجماع.

وبدأت أوساط سياسية وإعلامية موالية للنظام المصري في مهاجمة الأزهر وشيوخه، بادعاءات الفساد وتغذية الفكر المتطرف، ما اعتبره مراقبون بداية لعزل شيخ الأزهر، عبر اتهامه في قضايا فساد، ليتماشى العزل مع مواد الدستور الذي يمنع ذلك.

كذلك التقى السيسي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف إل فوتيل، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير الولايات المتحدة لدى القاهرة.

وقال فوتيل خلال اللقاء، إن «مصر تعد أحد أهم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة»، مؤكدا حرصه على التنسيق مع المسؤولين المصريين»، مشيراً، إلى «أهمية الدور المحوري والرئيسي لمصر في المنطقة، وإلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية معها، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب».

وأعرب عن «تقديره للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «مهمة القيادة المركزية الأمريكية هي التعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي».

وقال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، إن «الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية، وأشار، إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة على الصعيد العسكري الذي شهد على مدار عدة عقود تعاوناً مثمراً لما فيه المصلحة المشتركة للجانبين والمنطقة والعالم».

وبين أن السيسي «أكد أن تنامي خطر الإرهاب، والتهديدات التي يفرضها على مختلف دول المنطقة، والعالم يحتم ضرورة زيادة التنسيق على الصعيد الدولي للتوصل إلى استراتيجية مشتركة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات، وأن مصر لم تدخر وسعاً في سبيل مكافحة تنامي الإرهاب والفكر المتطرف خاصة على مدى السنوات الثلاث الماضية».

وذكر أن «اللقاء تناول آخر التطورات على صعيد الأزمات التي تمر بها المنطقة، وأن الجانبين أكدا على أهمية استمرار العمل على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك الأزمات باعتبارها الوسيلة المثلى لإنهاء الصراعات وتفادي سقوط الضحايا الأبرياء، وإعادة السلام والاستقرار لمختلف هذه الدول».