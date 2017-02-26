﻿تهريب البضائع لغزة يصطدم بملاحقات الجيش المصري ومالكو الأنفاق يلجأون لاحتياطات خشية تكرار حوادث الوفاة

غزة ـ «القدس العربي»: لا تزال مدينة رفح وعوائل ثلاثة شبان فلسطينيين قضوا السبت اختناقا بغاز سام في أحد أنفاق تهريب البضائع، تعيش في صدمة كبيرة بعد أن فقدت أبناءها في لحظات، في حادثة تكررت مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية، وشهدت فيها عمليات تهريب البضائع حركة تحسن طفيف، بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاث سنوات.

ويؤكد سكان مدينة رفح جنوب القطاع، أن وفاة ثلاثة شبان داخل نفق، شكلت صدمة كبيرة للمدينة الحدودية، وسط مخاوف من ارتفاع العدد، مع وجود زملاء آخرين كانوا في النفق.

وتوترت الأجواء العامة في المدينة خاصة في منطقة الحدود، التي تنشط فيها حركة العمل في عدد قليل من الأنفاق بعد وفاة الشبان الثلاثة، خوفا من تكرار الحادثة لتطال عمالا آخرين عاملين في التهريب خلال الأيام المقبلة.

وانعكست حالة الخوف خلال انطلاق موكب تشييع الشبان الثلاثة من بينهم شاب لم يمض على زفافه سوى أشهر قليلة، من أمام مشفى أبو يوسف النجار في المدينة إلى منازلهم، ومن هناك إلى مثواهم الأخير.

وكان الشبان الثلاثة قد قضوا أول من أمس، داخل نفق تجاري، إثر اختناقهم بغاز سام. والشبان الثلاثة هم عبدالله وليد النامولي (23 عاما)، وسلامة سليمان أبو شوشة (24 عاماً)، وعبيد محمد الصوفي (25 عاما) وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثامينهم من داخل أحد الأنفاق، إضافة إلى تمكنها من إنقاذ خمسة آخرين. وأدت الحادثة أيضا إلى إصابة عدد من المنقذين الذين هرعوا على الفور لانتشال الجثث والمصابين من داخل النفق.

ووقعت الحادثة داخل نفق تعرض قبل أيام لعملية تفجير من قبل الجيش المصري، ضمن الحملة الأمنية التي شرع بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهدفها تدمير الأنفاق.

ويقول أبو ناصر، وهو من سكان مدينة رفح لـ «القدس العربي»، إن الذي يدفع هؤلاء الشبان من المدينة ومن خارجها للعمل في الأنفاق، هو حاجتهم للحصول على فرص عمل، حتى لو كانت خطرة، من أجل توفير الطعام والأموال لأسرهم التي تعاني الفقر.

وأكد أبو ناصر وهو في العقد الخامس ويعمل مدرسا، أن تلك الأعمال رغم خطورتها إلا أنها باتت الملاذ أمام عدد كبير من الشبان لتوفير لقمة العيش.

ويقول أيضا أن هناك شبانا آخرين يقدمون من كافة مناطق القطاع، ويعملون في الأنفاق بالتهريب، بعد أن ضاقت بهم الدنيا. ودعا كباقي سكان المدينة، لأن تسهل السلطات المصرية العمل في منطقة الحدود، ويقصد تهريب البضائع، على غرار الفترة التي ظلت سائدة منذ عام 2009 إلى عام 2013، وهي الفترة التي شهد فيها العمل في تهريب البضائع رواجا كبيرا، خاصة في ظل عدم مواجهتها في تلك الفترة من قبل السلطات المصرية الحاكمة.

وتقدر نسب البطالة في قطاع غزة بنحو 44% من عدد السكان، في حين يعتمد نحو 80% من السكان على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم، حيث يصنف 65% من السكان على أنهم فقراء.

وارتفعت هذه النسب بسبب إجراءات الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ أكثر من عشر سنوات، الذي تحول إسرائيل بموجبه دون دخول الكثير من السلع الأساسية والمواد الخام.

وزادت حدة الحصار وكذلك نسب الفقر والبطالة بعد أن لجأت السلطات المصرية الحالية منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى تنفيذ حملة أمنية مشددة ضد أنفاق المقاومة، حيث دمرتها بالكامل، من خلال التفجير أو إغراقها بالمياه. ويقول مطلعون إن عمليات التفجير تترك أثار غازات سامة داخل الأنفاق، ينجم عنها وفاة من يستنشقها.

ومؤخرا شرع عدد من مالكي الأنفاق لترميم عدد قليل منها، من أجل استقدام بعض البضائع من الجانب المصري.

وشيد سكان غزة هذه الأنفاق عندما فرضت إسرائيل حصارا محكما على القطاع قبل أكثر من عشر سنوات، وادخلوا عبرها العديد من السلع والأصناف التي تمنع إسرائيل إدخالها، وأهمها المواد الخام ومواد البناء.

وتمكن سكان غزة وقتها من التغلب قليلا على آثار الحصار، غير أن التشديد المصري الأخير أعاد الأمور إلى ما كانت عليه، حيث ارتفعت بسبب توقف إدخال البضائع المهربة نسب الفقر والبطالة، في ظل توقف الكثير من الورش والمصانع عن العمل.

يشار إلى أنه بعد تكرار عمليات الملاحقة والتدمير للأنفاق من قبل السلطات المصرية، يتخذ العمال ومالكو الأنفاق في هذه الأوقات احتياطات إضافية خشية من عودة السلطات المصرية، لرش كميات من الغاز داخل تلك الأنفاق التجارية، وهو ما سينجم عنه بالتأكيد وقوع خسائر بشرية أخرى.

وكانت حادثة أخرى مشابهة وقعت الأسبوع الماضي، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان فلسطيني داخل نفق تعرض للإغراق بالمياه من قبل الجيش المصري، وذلك بعد أسبوع على فقدان أثره.

واستنكرت حركة حماس الحادثة. وقالت في بيان لها إنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار مصر باستخدام «أساليب خطيرة» في التعامل مع سكان قطاع غزة المحاصرين. ودعت في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بشكل دائم لإنهاء معاناة غزة وأهلها، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم.

ودعت المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء الحصار الظالم المفروض على القطاع.

كذلك نعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين العمال الذين قضوا داخل النفق، وذكر في بيان له أن معاناة عمال الأنفاق تزداد يوما بعد يوم من قصف للاحتلال ومحاولة السلطات المصرية إغراق هذه الأنفاق بالمياه. وذكر أن الأنفاق هي «مسألة وقت ولا بد أن تنتهي برفع الحصار الظالم الذي استمر أكثر من عشر سنوات على قطاع غزة».

يشار إلى أن عشرات الشبان قضوا خلال ازدهار عمليات التهريب، في حوادث انهيارات أرضية، لعدم وجود مقومات الحماية المطلوبة، غير أن القلق الحالي لدى العمال والسكان يكمن في عودة الجانب المصري لاستخدام القوة في تدمير هذه الأنفاق.