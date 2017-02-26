﻿الأردن: مشاريع استثمارية في مجال الطاقة تنتظر الختم الملكي السعودي: رهان مبكر على «مفاجآت» إيجابية قد يحضرها الملك سلمان معه

عمان ـ «القدس العربي»: احتفت وسائل الإعلام الأردنية بالخبر السعودي الرسمي الصادر حول بدء جولة آسيوية للملك سلمان بن عبد العزيز تنتهي بمشاركته شخصياً في القمة العربية التي تستضيفها عمان الشهر المقبل.

الملك سلمان يزور وفقاً لما أعلنه بيان رسمي مجموعة من الدول الآسيوية قبل التوقف في محطته الأخيرة للمشاركة في القمة العربية بعمان. هذا الاحتفاء له ما يبرره فكل البلاغات التي وصلت عمان مبكراً تقول بأن الملك سلمان سيصل إلى الأردن في زيارة رسمية خاصة قبل يوم واحد من انعقاد القمة، الأمر الذي يراهن عليه كثيرون في إطلاق جديد للعلاقات الأردنية السعودية والأهم هو تدشين ملف الاستثمارات السعودية التي وعدت الرياض بها في إطار شراكة استراتـيجية مع الأردن.

يعتقد في السياق وعلى نطاق واسع أن زيارة الملك سلمان المتأخرة والمرتقبة والتي انتظرها الأردنيون بفارغ الصبر قد تتزامن مع إطلاق سلسلة مشاريع للاستثمار السعودي اعلنت سابقاً وبقيت مجمدة وأثارت الكثير من الجدل.

الحديث هنا عن تفعيل خطط المشاريع المشتركة للاستثمار تحديداً في مجال الطاقة البديلة وفي جنوب الأردن، الأمر الذي سينتج فرص عمل ويؤدي لتوسيع قاعدة الصناعات والواردات الأردنية وبصورة تسهم بالتنمية الإقتصادية للأردن. طبعاً لا توجد أدلة مباشرة على ان هذه المشاريع ستنطلق فعلاً وبصورة قطعية وحاسمة في وقت قريب.

لكن الانطباع يتراكم بأن المؤسسة السياسية السعودية اتخذت القرار واتجهت نحو دعم وإسناد الأردنيين باستثمارات مبرمجة وعلى اساس الشراكة والفوائد المشتركة.

وزير الاتصال الأردني الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني يصر على ان العلاقات السعودية مع بلاده ليست أخوية فقط بل استراتيجية وعميقة ويقول امام «القدس العربي» بعدم وجود ما يمكنه ان يبدل ويغير في هذا الأساس المتين الصلب.

حجم التقاطع بطبيعة الحال بين الأردن والسعودية كبير جداً فمجمل الاتصالات التي أجرتها عمان مؤخراً مع واشنطن وموسكو وحتى مع طهران بالدرجة الخفيفة برمجت بالتنسيق مع الحليف السعودي.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه الأردن من الضائقة الاقتصادية وتسمع مؤسسة القرار لآراء واجتهادات تدعو لوقف الرهان على المساعدة السعودية و«التنويع» في العلاقات السياسية والاستثمارية والتوقف عن مقاطعة إيران والارتياب بتركيا والتواصل أكثر مع روسيا…في هذا الوقت قد يحضر الملك سلمان معه عندما يتوقف في محطة عمان عشية القمة العربية أوراقاً ومفاجآت سارة على صعيد إطلاق مشاريع الاستثمار المشترك.

على الأقل هذا ما توحي به المصادر والأوساط السعودية نفسها خصوصاً وأن زيارة الملك قد تتضمن ايضاً الإعلان عن تجديد «المنحة النفطية» ولم تعد بعد إعلان الديوان الملكي الأخير مجرد زيارة محتملة بل اصبحت علنية ورسمية ودخلت البرنامج الرسمي للملك كما تقرأ الأوساط الأردنية.

مفاجآت السعودية المتاخرة عن الأردن ويحضرها معه الملك سلمان قد تمنح المجلس التعاوني الثنائي المؤسس مؤخراً قدراً من المصداقية خصوصاً أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي زار الرياض برئاسة وفد عريض وتقدم بكل الملفات التي تثبت جاهزية أردنية مباشرة لاستقبال واحتضان مشاريع شراكة استثمارية سعودية حيث اقر البرلمان مشروع قانون الصندوق الاستثماري بين البلدين.

يحصل ذلك ويدعو للاحتفال لأن التشكيك يتراكم منذ اشهر بالنوايا السعودية تجاه الأردن ومساعدته فيما قد تشكل قمة عمان العربية غطاءً فعالاً لتمرير الوجبة الخاصة بعناوين الشراكة الاستثمارية مع السعودية بعد تدبر أمور الشراكة الأمنية والسياسية التي لا تعاني من أي مشكلة من أي نوع.