﻿بيت لحم تحتفل حتى الصباح بفوز ابنها يعقوب باللقب ليصبح ثاني فلسطيني يحصل عليه بعد عساف

رام الله – «القدس العربي» : حصد الشاب الفلسطيني يعقوب شاهين لقب برنامج «آراب أيدول» أو محبوب العرب في موسمه الرابع وهو البرنامج الذي تبثه قناة «أم بي سي» من استوديوهاتها في بيروت. وتأهل شاهين إلى النهائيات مع كل من الفلسطيني أمير دندن من بلدة مجد الكروم في الجليل الفلسطيني المحتل عام 1948، واليمني عمار محمد.

وحسم اللقب لكثافة التصويت لصالحه، حتى أن مقدم البرنامج أحمد فهمي قال في حلقة إعلان النتائج التي حضرها وفد فلسطيني رفيع من بينهم ياسر عباس ابن الرئيس الفلسطيني واحمد عساف مدير التلفزيون والمليونير منيب المصري والحائز على اللقب الفنان محمد عساف وفيرا بابون رئيس بلدية بيت لحم، إن نسبة التصويت بلغت مستوى هو الأعلى منذ انطلاق البرنامج قبل 4 سنوات. ويكون شاهين هو الفلسطيني الثاني الذي يفوز باللقب بعد محمد عساف.

واحتشد الآلاف من محبي ومشجعي شاهين في بيت لحم، في ساحة المهد حيث تم نصب شاشة عرض كبيرة لتشجيع ودعم النجم شاهين وسط أجواء من البهجة والفرح. وكان اللافت أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب توسط والدي شاهين في ساحة المهد ورافقه اللواء جبرين البكري محافظ بيت لحم والعديد من الشخصيات الرسمية والشعبية.

ولفت شاهين وعلى مدار حلقات البرنامج الأنظار لصوته وموهبته بشهادة لجنة التحكيم وتفاعل الجمهور معه في كل إطلالة له. لكن الأهم هو أخلاقه وتواضعه الذي رفعه عاليًا وجلب له المزيد من التصويت خلال البرنامج. وكان شاهين قد شارك بعمر 17 عاما في برنامج محلي لاكتشاف المواهب ونال اللقب، وهو خريج تخصص هندسة الديكور.

وكان الرئيس محمود عباس قد استقبل خلال زيارته الأخيرة للبنان في مقر إقامته المتسابقين الثلاثة دندن وشاهين واليمني عمار محمد، حيث أثنى على أدائهم وأكد دعمه لهم ولكافة المواهب الشبابية، مؤكدا أهمية الثقافة والفن والإبداع في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا في مشوارهم الفني.

ويعيش شاهين في حي الكركفة في بيت لحم مع عائلته المكونة من شقيقتين ووالديه، وينحدر من عائلة متواضعة، ويعمل والده في حرفة التحفيات الشرقية كغالبية سكان المدينة المقدسة لارتباطها بالسياحة الدينية.

وبعد حصد اللقب انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت متناقضة في غالبيتها حال تناقض الفلسطينيين في حياتهم اليومية سواء في السياسة أو في أي جانب آخر من جوانب الحياة. وكتب أحد المعلقين على صفحته في فيسبوك يقول «يعقوب شاهين تحول لظاهرة بكل ما يعنيه المصطلح من معنى فأصبح طوق نجاة وأيدول (نموذج) لأقليات المشرق التي وجدت فيه من يعبر عنها ومن يعلن عن وجودها المستباح ومن يعيد لجذورها المقتلعة ترابها».فيما كتب الصحافي علي عبيدات من القدس يقول «صورة فلسطين الجميلة من ام الرشراش الى الناقورة بمسلميها ومسيحييها بعساف وأمير ويعقوب هي من صنعت لنا مساء جميلا لا تشوبه شائبة»، وواصل بالعامية «بخصوص الشباب اللي زعلانة وبتقلك صورة فلسطين مقاومة، طول عمر الثقافة والفن خندق مهم في اي صراع تحرري رغم انحدار الحالة الفلسطينية على كل المستويات».

أما فنان الكاريكاتير طارق سلسع من بيت لحم فكتب «بغض النظر عن كل الألم الممنهج الممارس من الاحتلال وأشباه الاحتلال، وبرغم الانتقادات بانحراف البوصلة عن الهوية والقضية، وبين ضياع توجهاتنا بهذه المرحلة بين سلام مغتصب ومقاومة محدودة وكل ذلك على مزاج مصالح التيار الداعم، وبالرغم من كثرة راكبي السرب ومستغلي الإنجازات، وما بين مؤيد بعنف ومعارض بقسوة هنالك مكان للفرح».

وأضاف «قدرة فنان خلوق وملتزم نال حب الناس على إيصال قضيته وإنسانيتها في محافل العالم أفضل بكثير من سياسي يجوب الأرض بثمن دفعه الشهداء والأسرى وأشباه الشعب الحي مخلفاً بصمة عز له ولنا في العالم، بالرغم من كل هذا وذاك ألف مبروك للعالم، سفير فلسطين للفن والثقافة والمحبة الجديد يعقوب شاهين».

وحضر حلقة إعلان النتائج في برنامج محبوب العرب وفد فلسطيني رسمي رفيع ضم ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك أحمد عساف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني ورجل الأعمال منيب المصري.

وحاولت إسرائيل بشتى الطرق التدخل في البرنامج حيث كتب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة على حسابه في تويتر قبل الحلقة النهائية يقول: في انتظار آراب أيدول لمشاهدة «ابن البلد» أمير دندن وقصد أنه يحمل الهوية الإسرائيلية، و«الجار» يعقوب شاهين، وكذلك عمار محمد من اليمن. وهو ما لاقى انتقادات واسعة بين جمهور شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشره هذه التغريدة.