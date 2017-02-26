القرا يقول إن تل ابيب ستستخدم «روبوت» للاغتيال: وزير إسرائيلي يتورط في كذبة كبيرة تحوله لنكتة وموضوع للتندر

الناصرة – «القدس العربي»: سخرت أوساط سياسية وإعلامية في إسرائيل من تصريحات لأحد وزرائها، نمت على ما يبدو من خيال واسع جدا قال فيها إنها ستملك رجلا آليا «روبوت» يستطيع أن يدخل لبنان وغزة ويقتل «المخربين» وقادة حزب الله وحماس، والعودة سالما. وسخرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس بتساؤل هل كشف الوزير بلا حقيبة أيوب القرا (ليكود) أحد أهم أسرار إسرائيل أم أنه ببساطة شاهد زيادة عن اللزوم أفلاما خيالية؟.

وفي ندوة شهدتها مدينة بئر السبع قال القرا وهو سياسي عربي متصهين من دالية الكرمل، إن إسرائيل ستمتلك خلال سنوات «روبوت» سيكون قادرا على تشخيص الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وهم مختبئون في باطن الأرض وتصفيتهم.

وعلى خلفية الخوف المتزايد في إسرائيل في السنوات الأخيرة من فقدان الجنود في المواجهات العسكرية قال القرا إن «الروبوت» سيحول دون اضطرار إسرائيل للقيام باجتياحات برية في غزة ولبنان. وحينما سأل عريف الندوة من أين لك هذه المعلومات قال القرا : لا تسألني عن مصادر معلوماتي ولا تورطني».وتابع «نحن نتحدث عن روبوت يتم تشغيله خلف الحدود من خلال جهاز تحكم من بعد ويقوم بالتعرف على أشخاص مطلوبين بعد تزويده بالمعلومات عنه، ولا يمكن تدميره ويستطيع أن يدخل أنفاقا وملاحقة «الفئران» واغتيالهم ولا يعود قبل إنجازه المهمة».

وقال عضو الكنيست عن «المعسكر الصهيوني» إيتان كابل الذي شارك في الندوة، في تويتر لاحقا: «أيوب القرا يواصل إطلاق النار بكل الاتجاهات ببندقيته الرشاشة وهذا مشروع رجل واحد فقط». لكن القرا لم يرتدع من موجات السخرية التي اجتاحت منتديات التواصل الاجتماعي باللغتين العبرية والعربية فكشف مصادره، وقال إن رئيس إسرائيل الراحل شيمون بيريز هو من أخبره بالسر الكبير. وزعم القرا في رده على سؤال «يديعوت أحرونوت» أمس أن بيريز استدعاه قبل شهرين من رحيله وشكره على نجاحه بتحريك مشروع قناة البحرين التي تربط بين البحر الميت والبيت الأحمر ومشروع المناطق الصناعية على حدود الخط الأخضر بالتعاون مع الجانب الفلسطيني». وتابع القول «سألت بيريز كيف سنتدبر أمرنا في غزة ولبنان، فقال إن علينا الاهتمام بعدم إرسال جنود الى هناك واستبدالهم بالرجل الآلي فأخذتني الصدمة. وفي البداية خلت أنه يتحدث عن علم خيالي. لكن بيريز ذكر أسماء شركات أمريكية خاصة تنكب على تطوير أجهزة كهذه قادرة على القيام بحرب عصابات ومكافحة «الإرهاب».

وينقل القرا عن بيريز قوله إنه زار إحدى هذه الشركات وشاهد «روبوت» بحجم ذبابة تنفجر بجانب وجه الشخص المطلوب وهناك روبوت بحجم إنسان وهناك أجهزة أكبر يتم تشغيلها عن بعد». وسخرت الصحيفة من قول القرا إن تصريحاته ستردع «الإرهابيين». وقالت إنه كان أجدر به أن يتعامل مع الأدب لا مع السياسة.

من جهته استخف به معلق الإذاعة العبرية العامة حنان كريستال بقوله «يبدو أن هناك روبوت على الطريق قادرا على تصفية الازدحامات المرورية ونأمل أن يستحضر لنا القرا روبوت يقضي على السمنة أيضا». ورد القرا على موجات الاستهزاء به بالقول إن أحدا لم يصدق قبل سنوات إمكانية اختراع طائرة بلا طيار.