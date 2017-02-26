﻿الدوري الفرنسي: موناكو يعبر غانغون ويعزز صدارته

باريس – د ب أ: عزز فريق موناكو موقعه في صدارة الدوري الفرنسي بعد فوزه على مضيفه غانغون 2/1 في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة. وفي باقي المباريات فاز انجيه على ضيفه باستيا 3/صفر وبوردو على مضيفه ليل 3/2 ورين على ضيفه لوريان 1/صفر وتعادل نانسي مع ضيفه تولوز سلبا.

وعلى ملعب «دو رودورو» انتهى الشوط الأول بتقدم موناكو بهدف نظيف سجله المدافع البولندي كميل جليك في الدقيقة 24. وحصل موناكو على ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية سجل منها البرازيلي فابينيو الهدف الثاني للفريق. وتكفل ايتيان ديدو بتسجيل الهدف الوحيد لغانغون في الوقت بدل الضائع من المباراة. الفوز رفع رصيد موناكو في الصدارة إلى 62 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه نيس وبفارق ست نقاط أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز الثالث. وتجمد رصيد غانغون عند 34 نقطة في المركز التاسع. وحقق موناكو فوزه التاسع عشر مقابل خمسة تعادلات وثلاث هزائم. وابتعد كان خطوة كبيرة عن مراكز الهبوط بعدما تغلب على مضيفه سانت إيتيان 1/صفر. ورفع كان رصيده إلى 31 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 39 نقطة في المركز السادس. ويدين كان بفضل كبير في الفوز للاعبه روني روديلين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 .