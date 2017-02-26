﻿الدوري الهولندي: أياكس يواصل مطاردة فينورد في الصدارة

أمستردام – د ب أ: واصل أياكس أمستردام مطاردة فينورد في صدارة الدوري الهولندي وتغلب على ضيفه هيركليس ألميلو 4/1 ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت فوز فينورد على ضيفه آيندهوفن 2/1 .

ورفع اياكس رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني ليقلص مجددا الفارق الذي يفصله عن فينورد إلى خمس نقاط، بينما تجمد رصيد هيراكليس ألميلو عند 28 نقطة في المركز العاشر. وسجل الأهداف الأربعة لأياكس، كاسبر دولبيرغ وماتياس دي لايت ودافينسون سانشيز مينا وبرتراند تراوري في الدقائق 23 و56 و89 و90، بينما جاء الهدف الوحيد لألميلو في الدقيقة 25 وسجله صامويل ارمينتروس. وكان فينورد روتردام وسع الفارق الذي يفصله في الصدارة مؤقتا بعدما تغلب على ضيفه آيندهوفن 2/1 في وقت سابق بالمرحلة التي شهدت أيضا فوز فيتيسه أرنهيم على مضيفه غو أهيد إيغلز 3/1، وتعادل الكمار مع زفوله 1/1. وافتتح ينس تورنسترا التسجيل لفينورد في الدقيقة التاسعة، ثم أدرك جاستون بيريز التعادل لإيندهوفن في الدقيقة 62 قبل أن يسجل جان فان دير هايدن الهدف الحاسم لفينورد في الدقيقة 82 .واستعاد فيتيسه أرنهيم توازنه بعد الهزيمة على ملعبه أمام أياكس الأسبوع الماضي وتغلب على مضيفه غو أهيد إيغلز 3/1 . وأنهى فيتيسه أرنهيم الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله ريكي فان فولسفينكل في الدقيقة 29 .وفي الشوط الثاني، أضاف نافاروني فوور وميلوت ريشكا الهدفين الثاني والثالث لأرنهيم في الدقيقتين 52 و81 قبل أن يرد إيغلز بهدف وحيد سجله دانييل كرولي في الدقيقة 88 .ورفع فيتيسه أرنهيم رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد إيغلز عند 19 نقطة في المركز السادس عشر. وأفلت الكمار من الهزيمة على ملعبه أمام زفوله وتعادل معه 1/1 ليرفع الكمار رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس مقابل 24 نقطة لزفوله في المركز الثالث عشر. وتقدم زفوله بهدف سجله ريان توماس في الدقيقة 48 ثم أنقذ إيمو فريداي الكمار من الهزيمة وسجل له هدف التعادل قبل ثماني دقائق من النهاية.