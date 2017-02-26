﻿الدوري الإيطالي: ميلان يتخطى ساسولو بهدف وينعش آماله الأوروبية

روما – د ب أ: أنعش ميلان آماله في الحصول على إحدى المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم الجديد، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، عقب فوزه الصعب 1/صفر على مضيفه ساسولو في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت نتائج باقي المباريات التي جرت أمس عن فوز كييفو على ضيفه بيسكارا 2/صفر، وكالياري على مضيفه كروتوني 2/1، ولاتسيو على ضيفه أودينيزي 1/صفر، فيما تعادل سامبدوريا مع مضيفه باليرمو 1/1، وجنوى مع ضيفه بولونيا بالنتيجة ذاتها. وارتفع رصيد ميلان بهذا الفوز إلى 47 نقطة في المركز السابع، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف لاتسيو، صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل. وتجمد رصيد ساسولو، الذي تلقى خسارته الرابعة عشرة في البطولة هذا الموسم، عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر. ويدين ميلان بالفضل في تحقيق هذا الانتصار إلى لاعبه كارلوس باكا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 22. وكان ساسولو أهدر فرصة التقدم في النتيجة بعدما أضاع لاعبه دومينيكو بيراردي ركلة جزاء في الدقيقة 12. وأفلت سامبدوريا من الهزيمة أمام مضيفه باليرمو وخطف هدفا في الوقت القاتل ليتعادل معه 1/1. وكادت المباراة أن تنتهي بفوز باليرمو بهدف سجله ليا نيستوروفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 31، لكن المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا أنقذ سامبدوريا وسجل له هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة. ورفع سامبدوريا رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر مقابل 15 نقطة لباليرمو في المركز الثامن عشر.

وواصل يوفنتوس تحليقه بعيدا في صدارة الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا سهلا 2/صفر على ضيفه إمبولي في افتتاح المرحلة التي شهدت أيضا انتصارا مفاجئا لأتالانتا على مضيفه نابولي بهدفين نظيفين. وعزز يوفنتوس، الذي حقق فوزه السابع على التوالي في المسابقة، صدارته للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق عشر نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه إنتر لعبت في وقت متأخر أمس. في المقابل، تجمد رصيد إمبولي، الذي تكبد خسارته الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة، عند 22 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع). وجاء الهدف الأول ليوفنتوس عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل البولندي لوكاس سكوروبسكي حارس إمبولي هدفا عكسيا في الدقيقة 52، قبل أن يضيف أليكس ساندرو الهدف الثاني في الدقيقة 65. وحرم أتالانتا مضيفه نابولي من الارتقاء إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة مؤقتا، بعدما تغلب عليه 2/صفر. وواصل أتالانتا سلسلة انتصاراته في البطولة للمباراة الرابعة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي، الذي ظل في المركز الثالث. وانتهى الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف جاء عن طريق ماتيا كالدارا في الدقيقة 28. وفي الشوط الثاني، اضطر أتالانتا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فرانك كيسي في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني. ورغم النقص العددي، أحرز كالدارا الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 70، لينعش آمال فريقه في الحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.