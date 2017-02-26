﻿الدوري الاسباني: ميسي المنقذ يقود برشلونة إلى فوز ثمين على أتلتيكو مدريد

مدريد – رويترز: أحرز ليونيل ميسي هدفا حاسما قرب النهاية للمرة الثانية في أسبوع واحد ليقود برشلونة لفوز ثمين بنتيجة 2-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد وانتزاع صدارة الدوري الإسباني.

وتقدم رافينيا بهدف لبرشلونة في الدقيقة 64 وأدرك المدافع دييغو غودين التعادل بعد ست دقائق ليستعيد ذكريات الهدف الذي سجله في برشلونة وقاد أتلتيكو لإحراز لقب الدوري في مايو/ أيار 2014. وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي سدد ميسي كرة ارتدت من الدفاع وتابعها من مدى قريب ليحرز هدف الانتصار لبرشلونة. وأصبح رصيد برشلونة 54 نقطة من 24 مباراة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي لعب 22 مباراة لكنه حل ضيفا على فياريال في وقت متأخر أمس، ويتبقى له بعدها مباراة مؤجلة. ويملك أشبيلية 52 نقطة أيضا. وبقي أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 24 مباراة. وبدا أن برشلونة لا يزال يعاني من فقدان الثقة بعد هزيمة قاسية 4-صفر في ضيافة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وبدأ المباراة بشكل متواضع لكن الحارس مارك أندريه تير شتيغن أنقذ سلسلة من الفرص الخطيرة. لكن ميسي كرر ما فعله أمام ليغانيس في الجولة الماضية عندما سجل هدف الانتصار 2-1 من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ونجح مجددا في إعادة برشلونة للطريق الصحيح في المنافسة على اللقب.