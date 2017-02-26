﻿إبراهيموفيتش يقود مانشستر يونايتد الى التتويج باللقب على حساب الجريء ساوثهامبتون

لندن – د ب أ: سجل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفين قاد بهما فريقه مانشستر يونايتد للتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الانكليزية لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المثير 3/2 على ساوثهامبتون في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت على ملعب «ويمبلي» اللندني العريق أمس الأحد.

وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله جيسي لينغارد الهدف الثاني في الدقيقة 38. واستغل ساوثهامبتون حالة الهدوء التي طغت على أداء يونايتد، ليسجل نجمه الإيطالي مانولو غابياديني هدفين في الدقيقتين الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول، و48. وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 وخوض الوقت الإضافي، عاد إبراهيموفيتش لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف الفوز القاتل ليونايتد عبر ضربة رأس رائعة في الدقيقة 87. وثأر مانشستر يونايتد بهذا الفوز من خسارته صفر/1 أمام ساوثهامبتون في آخر نهائي جمع بينهما، حينما التقيا في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الانكليزي عام 1976، ليحرم بذلك منافسه من التتويج بلقب كأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه. واقترب يونايتد الذي توج باللقب من قبل أعوام 1983 و1991 و1994 و2003، من ليفربول، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الرابطة برصيد ثمانية ألقاب.