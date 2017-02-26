﻿ميورا يعزز رقمه القياسي كأكبر لاعب سنا في ملاعب اليابان!

طوكيو – رويترز: عزز المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا رقمه القياسي كأكبر لاعب سنا في ملاعب كرة القدم في اليابان، عندما احتفل بعيد ميلاده الـ50 أمس بالمشاركة أساسيا مع فريقه يوكوهاما في مواجهة ماتسوموتو ياماغا في الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثانية المحلي. وأحرز ميورا 55 هدفا في 89 مباراة خاضها مع منتخب اليابان قبل الاعتزال الدولي في العام 2000. ولعب ميورا 65 دقيقة قبل استبداله بأحد زملائه. وانتهت المباراة بفوز يوكوهاما 1-صفر بفضل هدف ناوكي نومورا في الدقيقة 16. وسبق لميورا اللعب لعدة أندية في اليابان إلى جانب سانتوس البرازيلي. ومدد ميورا عقده مع فريقه الحالي في يناير/ كانون الثاني الماضي بعدما عزز رقمه القياسي كأكبر لاعب سنا يهز الشباك في البطولة العام الماضي.

الملاكم الفلبيني باكياو يواجه البريطاني خان بعد شهرين

مانيلا – رويترز: قال الملاكم الفلبيني الشهير ماني باكياو صاحب الألقاب العديدة، ونظيره البريطاني أمير خان حامل البرونزية الأولمبية، إنهما اتفقا على إقامة نزال بينهما في 23 إبريل/ نيسان المقبل. وكتب باكياو (38 عاما) عبر «تويتر»: «بعد مفاوضات بين ممثلي باكياو وممثلي خان توصل الطرفان لاتفاق لإقامة المباراة في 23 إبريل لأن هذا ما يريده الجمهور.» ولم يشارك خان (30 عاما) الذي فاز بالبرونزية في وزن الخفيف في أولمبياد أثينا 2004، في أي مباراة منذ مايو/ أيار الماضي عندما خسر أمام المكسيكي كانيلو الفاريز في وزن المتوسط. ويتوقع أن يتراجع خان لوزن الوسط قبل مواجهة باكياو الذي يحمل لقب منظمة الملاكمة العالمية لهذا الوزن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ولم يتم الإعلان عن مكان إقامة المباراة حتى الآن.

روما يحصل على الضوء الأخضر لبناء ملعبه الجديد

روما – د ب أ: حصل نادي روما الإيطالي على موافقة مجلس العاصمة الإيطالية روما على بناء الاستاد الجديد له، بعد خمس سنوات من المفاوضات المتوترة بين الطرفين. وتوصل مسؤولو نادي روما خلال اجتماعهم مع مسؤولي مجلس المدينة والمستثمرين إلى اتفاق حول شروط وبنود تشييد هذا الاستاد الجديد. ووافق مجلس المدينة على المشروع بعد رضوخ روما لمطالب مجلس المدينة بشأن تقليص حجم المنشآت، حيث تقرر عدم إنشاء المباني الإدارية الثلاثة التي كانت مقررة بجوار الاستاد. وعانى روما كثيرا منذ 2012 في محاولة الحصول على هذه الموافقة، علما أنه يتشارك مع جاره لاتسيو حاليا الاستاد الأولمبي. ويشيد روما الاستاد الجديد في منطقة «تور دي فالي» بالضاحية الجنوبية الغربية للمدينة. وسيكون تمويل المشروع بأكمله بأموال خاصة بعيدا عن التمويل الحكومي.

العداء البريطاني فرح: أنا رياضي نظيف!

لندن – الأناضول: أكد العدّاء البريطاني محمد فرح، أنه «رياضي نظيف ولم يتعاط في أي لحظة أي منشطات أو مواد محظور تداولها دوليا». وفي بيان قال: «أنا عدّاء نظيف لم يخالف القواعد في ما يتعلق بالمواد والأساليب أو الجرعات، ومن المحزن أن بعض وسائل الإعلام، ورغم الحقائق الواضحة، لا تزال تربط بيني وبين مزاعم استخدام المواد المنشطة». وأكدت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات أنها أعدت ملفا حول مدرب فرح المثير للجدل ألبرتو سالازار بعد تقرير اتهم فيه المدرب الشهير بـ»استخدام خطير للعقاقير والمنشطات لتعزيز قدرات عدائيه من بينهم فرح». وحقق فرح العديد من الميداليات، ففي أولمبياد لندن 2012 شارك في سباق 10 آلاف متر وفاز بالميدالية الذهبية ليصبح أول عداء يفوز بهذا السباق على أرضه. وفاز أيضا في النسخة ذاتها بالميدالية الذهبية في سباق 5 آلاف متر. كما أحرز ذهبيتين في سباقي 5 آلاف و10 آلاف متر في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في ريو البرازيلية الصيف الماضي. وفاز بثلاث ذهبيات وفضيتين في بطولات أوروبا لألعاب القوى، بينما حصل على ذهبية وفضيتين في بطولات العالم.

غرامة مالية ضد لاعبين من الاتفاق السعودي بسبب مخالفة اللوائح!

الرياض – د ب أ: اصدرت ‏لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس قرارا بفرض غرامة مالية قدرها 15 الف ريال ضد محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق لامتناعه عن الحضور في منطقة المقابلات الصحفية خلال لقاء فريقه أمام الوحدة ضمن دوري المحترفين. وتلقى محمد كنو لاعب نادي الاتفاق أيضا غرامة مالية 15 الف ريال لامتناعه عن الحضور في منطقة المقابلات الصحفية للإدلاء بتصريحات للقناة الناقلة للدوري حيث يعتبر ذلك انتهاكا للوائح.