﻿بطولة دبي المفتوحة: سفيتولينا تسقط فوزنياكي بالقاضية وتتوج باللقب

دبي – د ب أ: توجت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا انطلاقتها المثالية في بطولة دبي المفتوحة بإحراز لقب النسخة الخامسة والعشرين بفوزها الثمين 6/4 و6/2 على الدنماركية كارولين فوزنياكي في المباراة النهائية.

واستغرقت سفيتولينا المصنفة الثالثة عشرة عالميا والسابعة للبطولة إلى نحو ساعة ونصف الساعة لتحقيق الفوز على فوزنياكي المصنفة الخامسة عشرة عالميا والعاشرة للبطولة. وسقطت فوزنياكي في النهائي للبطولة الثانية على التوالي في أسبوعين متتاليين، حيث خسرت اللاعبة الدنماركية المصنفة الأولى على العالم سابقا في المباراة النهاية لبطولة قطر المفتوحة يوم السبت الماضي. وكانت سفيتولينا توجت بلقب بطولة تايوان في مطلع شباط/ فبراير الحالي ليكون لقبها الاخير هو الثاني لها في الموسم الحالي.