﻿ماراثون طوكيو: الكيني كيبسانغ يحرز اللقب

طوكيو – د ب أ: أحرز العداء الكيني ويلسون كيبسانغ، حامل الرقم القياسي العالمي السابق، المركز الأول في سباق ماراثون طوكيو، فيما فازت مواطنته العداءة ساره شيبشيرشير بالمركز الأول للسيدات .

وأنهى كيبسانغ، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012، السباق في زمن قدره ساعتين وثلاث دقائق و58 ثانية .وقال كيبسانغ، الذي كان يرغب في تحطيم الرقم العالمي على مسار منبسط في العاصمة اليابانية: «أعتقد أنني كنت أشعر بالفعل أنني بحالة جيدة… المسار كان جيدا جدا… كنت أحاول تحقيق رقم قياسي عالمي لكن اعتقد ان الجو كان عاصفا بعض الشيء لذا لم أتمكن من تحقيق ذلك «. وكان مواطنه العداء دينس كيميتو حطم الرقم القياسي العالمي في سباق ماراثون برلين عام 2014 بزمن قدره ساعتين ودقيقتين و57 ثانية. وأضاف: «أولمبياد 2020 ستجري هنا (في طوكيو). وأنا أتطلع إلى العودة مرة أخرى للمنافسة». وحل مواطنه غديون كيبكتر، في المركز الثاني، فيما جاء العداء الكيني أيضا ديكسون تشومبا، الفائز بالمركز الأول في ماراثون طوكيو لعام 2014، في المركز الثالث. وفي سباق السيدات أنهت شيبشيرشير السباق في زمن قدره ساعتين و19 دقيقة و47 ثانية وحلت الإثيوبية بيران ديبابا في المركز الثاني.