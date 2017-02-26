﻿بطولة دبي للسلة: سلا المغربي بطلاً للمرة الأولى

دبي – د ب أ: توج فريق جمعية سلا المغربي بلقب بطولة دبي لكرة السلة في نسختها الـ28 للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 84/73 على الرياضي اللبناني في المباراة النهائية.

وجاء هومنتمن اللبناني في المركز الثالث بعد تغلبه على مواطنه الحكمة 101/83. وفرض سلا سيطرته على المباراة من البداية للنهاية إلا في بعض الفترات القصيرة من الربع الثالث، وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، وصل إلى قرابة خمسة آلاف متفرج قدموا المتعة في التشجيع، وكانت الغالبية العظمى من هذه الجماهير من الجالية اللبنانية. في الربع الأول نجح سلا في أن يفرض نفسه على البداية وتقدم بثقة كبيرة، لينتهي بتقدم الفريق المغربي 23/18. وفي الربع الثاني استعاد الرياضي توازنه واقترب من سلا حتى وصل الفارق إلى نقطة واحدة (32/31)، ثم نجح الفريق اللبناني في التقدم بفارق نقطة (36/35)، لينتهي الشوط الأول بتقدم سلا 43/38. وعاد سلا لأخذ زمام المبادرة من جديد في الربع الثالث، ليتقدم 64/54، قبل أن يحسم المباراة لصالحه في النهاية بفارق 11 نقطة.