﻿الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يسحق هامبورغ بثمانية أهداف نظيفة بينها هاتريك لليفاندوسكي

برلين – رويترز: أحرز روبرت ليفاندوسكي ثلاثة أهداف ليلحق بايرن ميونيخ هزيمة مذلة بهامبورغ 8-صفر ويحافظ على صدارة الدوري الألماني بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه ويعادل أثقل هزيمة لمنافسه في البطولة.

وسجل المهاجم البولندي، الذي أحرز 19 هدفا هذا الموسم، هدفين في الشوط الأول، أحدهما من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعدما افتتح أرتورو فيدال التسجيل في الدقيقة 17. وكان هامبورغ المتعثر يثق في أنه لن يتعرض لهزيمة ثقيلة أخرى كما حدث في ميونيخ في آخر عدة مباريات، حيث خسر على الملعب ذاته 8-صفر قبل عامين بينما لم يخسر في آخر ثلاث مباريات بالدوري. لكنه بدا تائها عندما هز ديفيد ألابا الشباك في الدقيقة 56 ثم أضاف البديل كينغسلي كومان هدفين في غضون خمس دقائق بعد ذلك بقليل. ومن هجمة مرتدة سجل آرين روبن الهدف الثامن ليستسلم هامبورغ لخسارة مذلة عادلت أثقل هزيمة في تاريخه في الدوري. ولم يمنح البايرن منافسه أي فرصة ليعوض تعادله 1-1 مع هيرتا برلين من آخر لمسة في المباراة في الجولة الماضية. وبلغت نسبة استحواذ البايرن 75 في المئة في الشوط الأول فقط، وكان يستطيع زيادة رصيده من الأهداف حيث سدد ليفاندوسكي في إطار المرمى. وقال رينيه أدلر حارس هامبورغ: «أعتقد أننا لم نتفوق في أي مواجهة فردية في الشوط الأول بأكمله. هذا أمر لا يحتمل.» ورفع البايرن رصيده إلى 53 نقطة متقدما بخمس نقاط على لايبزيغ الذي انتصر 3-1 على ضيفه كولون. وأنهى بيير إيمريك أوباميانغ صياما عن التسجيل استمر 471 دقيقة ليسجل هدفين ويقود بروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على مضيفه فرايبورغ ليحافظ على المركز الثالث. ويملك دورتموند 40 نقطة متقدما بثلاث نقاط على هوفنهايم. وانتصر هيرتا برلين 2-صفر على إينتراخت فرانكفورت الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بفضل هدفي فيداد إيبيسفيتش وفلاديمير داريدا في الشوط الثاني ليتخطى منافسه ويتقدم إلى المركز الخامس. وطرد حارث سيفيروفيتش لاعب إينتراخت، الذي يتأخر بنقطتين عن هيرتا في المركز السادس، بعد تعديه على أحد لاعبي المنافس.